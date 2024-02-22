منصور حسين: لا أفكر بالعودة للتمثيل.. و"الخن" الأضخم خليجيا في رمضان

والدك وعمك نجوم كبار في الفن، كيف تستغلهم وتستفيد منهم في عملك سواء في الإنتاج أو التمثيل؟

عمي ووالدي هما الأساس وأتعاون معهما وجميعنا في مركب واحد، وكما ذكرت هم أساس الشركة وأستفيد من خبراتهما الكبيرة في المجال الفني.