منصور حسين: لا أفكر بالعودة للتمثيل.. و"الخن" الأضخم خليجيا في رمضان
تحدث المنتج الشاب منصور حسين المنصور، عن أحدث إنتاجاته وهو مسلسل «الخن»، والذي من المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني.
وتطرق المنصور، في حواره مع «إرم نيوز»، إلى كواليس عمله على "الخن" وكذلك مسيرته كمنتج وعمله.
هل ستشارك في التمثيل في الخن، أم تكتفي بالإنتاج؟
أنا ابتعدت عن التمثيل بعد تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحية مباشرة ولا أفكر بالعودة، بسبب أن التمثيل لا يستهويني ولا أرى نفسي كممثل.
حدثني عن إنتاج «الخن»، وما الجديد في هذا العمل؟
أعتقد أن العمل يعتبر الأضخم خليجيا من ناحية الإنتاج، والنص بحد ذاته جديد ومختلف عما قدم في السابق، بالإضافة إلى أنه تم اختيار الممثلين بعناية فائقة، وتمت الاستعانة بفريق متخصص بالتصوير والمكياج من الخارج وتم بناء قرية كاملة تناسب أحداث المسلسل من الصفر.
هل تم الانتهاء من تصوير «الخن»؟
بالفعل، تم الانتهاء من جميع مراحل المسلسل وهو الآن جاهز للعرض.
ما الذي تتمناه لتسهيل الأعمال الفنية؟
ما نتمناه تقديم التسهيلات من الجهات الحكومية لإنجاز الأعمال الفنية وأن يكون لدينا في الكويت مدينة إعلامية متكاملة.
هل تنوي كشركة إنتاج تقديم أعمال منصات 8 أو 10 حلقات؟
بخصوص أعمال المنصات ممكن متى ما كانت هناك ظروف مناسبة.
والدك وعمك نجوم كبار في الفن، كيف تستغلهم وتستفيد منهم في عملك سواء في الإنتاج أو التمثيل؟
عمي ووالدي هما الأساس وأتعاون معهما وجميعنا في مركب واحد، وكما ذكرت هم أساس الشركة وأستفيد من خبراتهما الكبيرة في المجال الفني.