المغربي بدر هاري يعلن اعتزاله رياضة "الكيك بوكسينغ"

أعلن المقاتل المغربي الشهير بدر هاري اعتزاله رياضة "الكيك بوكسينغ" بعد هزيمته، يوم السبت، أمام الهولندي أليستر أوفريم في النزال الذي جمعهما في مدينة أرنهيم الهولندية في إطار أمسية "collision4".

وسبق للمصارع المغربي بدر هاري مواجهة الهولندي أليستر أوغريم مرتين سابقا، حيث حسم أوفريم النزال الأول لصالحه في عام 2008 بالضربة القاضية، ثم استطاع النجم المغربي الثأر من خصمه الهولندي في النزال الثاني، وأسقطه بالضربة القاضية سنة 2009.

وقرر بدر هاري، البالغ من العمر 37 عاما، التوقف عن القتال بعدما فشل في السنوات الأخيرة في استعادة مستواه والعودة للقمة، حيث خسر كل اللقاءات إما بالضربة القاضية أو بسبب الإصابة.