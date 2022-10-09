المغربي بدر هاري يعلن اعتزاله رياضة "الكيك بوكسينغ"
أعلن المقاتل المغربي الشهير بدر هاري اعتزاله رياضة "الكيك بوكسينغ" بعد هزيمته، يوم السبت، أمام الهولندي أليستر أوفريم في النزال الذي جمعهما في مدينة أرنهيم الهولندية في إطار أمسية "collision4".
وسبق للمصارع المغربي بدر هاري مواجهة الهولندي أليستر أوغريم مرتين سابقا، حيث حسم أوفريم النزال الأول لصالحه في عام 2008 بالضربة القاضية، ثم استطاع النجم المغربي الثأر من خصمه الهولندي في النزال الثاني، وأسقطه بالضربة القاضية سنة 2009.
وقرر بدر هاري، البالغ من العمر 37 عاما، التوقف عن القتال بعدما فشل في السنوات الأخيرة في استعادة مستواه والعودة للقمة، حيث خسر كل اللقاءات إما بالضربة القاضية أو بسبب الإصابة.
وقال بدر هاري بعد الهزيمة: "كنت أفكر في الاعتزال منذ فترة، لقد واجهت أفضل المقاتلين وليس لدي الكثير لإثباته مرة أخرى".
وفشل بدر هاري في تحقيق الانتصارات خلال آخر 7 سنوات، لكنه يعتبر أسطورة في رياضة الكيك بوكسينغ، حيث توج بلقب بطولة العالم مرتين وحقق الفوز في 106 نزالا في مسيرته الاحترافية من بينها 92 بالضربة القاضية وتلقى 17 هزيمة ولقاءين دون نتيجة.
وولد بدر هاري في 8 كانون الأول / ديسمبر 1984 في أمستردام، وهو مقاتل محترف مغربي هولندي، متخصص في رياضة "الكيك بوكسينغ" القتالية نوع "الكي-وان".
وترعرع بدر هاري في هولندا، لكنه اختار القتال تحت راية المغرب مفضلا اللعب لجذوره على بلاد الميلاد وحاز على لقب بطل العالم في الكي-وان للوزن الثقيل (2007 - 2008)، وبطل العالم للوزن الثقيل في بطولة شوتايم (2009 - 2010) ثم وصيفا لنهائي جائزة كيه-1 العالمية الكبرى (2008- 2009).