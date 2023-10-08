صحيفة: "اليوم الأسود" في إسرائيل يشبه 11 سبتمر
شبهت صحيفة "الواشنطن بوست" الهجوم المفاجئ الذي شنه مقاتلو حماس، أمس السبت، على إسرائيل بهجوم
11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية لصعوبته وما رافقه من عنصر المفاجأة وما سيتبعه من تداعيات.
وقالت الصحيفة إن هذا الهجوم بمثابة تذكير قاتم بأن القتال في الشرق الأوسط عادة ما يكون له الأسبقية على صنع السلام. وإنه من الصعب أن نتصور أن محادثات السلام السعودية الإسرائيلية تحقق تقدماً كبيراً في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من أسوأ هجوم مفاجئ تعرضت له منذ حرب العام 1973؛ وبينما تقوم بتعبئة ما من المرجح أن يكون أكبرهجوم بري لها على قطاع غزة منذ عملية الرصاص المصبوب 2008-2009.
وأضافت الصحيفة "وفي حين أن لا أحد يعلم على وجه اليقين لماذا اختارت حماس توجيه الضربة الآن بالضبط،، إلا أن "هذا قد يكون جزءًا من محاولة أكبر من قبل إيران ووكلائها، بما في ذلك حماس، لمنع المصالحة التاريخية بين القدس والرياض".
وترى الصحيفة أن إسرائيل اعتادت على التهديد الذي تشكله صواريخ حماس. لكنها أبدًا لم تكن تتوقع مثل هذا الهجوم البري الخاطف والسريع من حماس، الذي استطاع الوصول إلى المدنيين الإسرائيليين في بيوتهم والثكنات والقواعد العسكرية المحصنة.
وبما أن إسرائيل لا تستطيع أبداً أن تصنع السلام مع حماس، فقد تعلمت أن التعايش مع هذه المنظمة التي تسيطر على قطاع غزة هو أهون الشرين، (هذه العبارة: مقارنة بالاحتلال الإسرائيلي المتجدد، والأكثر خطورة).
وتابعت الصحيفة أن حماس لم تشن هجوما بسبب الأوضاع البائسة في غزة، وقادتها معزولون ويحركهم التعصب الديني والقومي، ولكن الظروف الرهيبة تجعل من السهل على حماس تجنيد مقاتلين من بين الشباب الفقراء واليائسين الذين لا يجدون بديلاً أفضل من أن يصبحوا "شهداء"، وفق ذات الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أنه كما يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يدركوا أنه ليس لديهم بديل سوى العيش جنباً إلى جنب في سلام.
ويدرك الإسرائيليون المسؤولون، الذين غابوا إلى حد كبير عن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، أن حياة الفلسطينيين لابد أن تتحسن لمنع المزيد من اندلاع أعمال العنف في المستقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي، على افتراض أنه يحافظ على إمكانية حل الدولتين، يمكن أن يقدم مساهمة مهمة في أمن إسرائيل على المدى الطويل.
لكن احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام أصبحت اليوم أبعد بكثير مما كانت عليه بالأمس. وفي الوقت الراهن، أصبحت الحرب والمعاناة هي النظام السائد، دون أن تلوح نهاية واضحة في الأفق.
المصدر: صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية