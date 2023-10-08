صحيفة: "اليوم الأسود" في إسرائيل يشبه 11 سبتمر

وقالت الصحيفة إن هذا الهجوم بمثابة تذكير قاتم بأن القتال في الشرق الأوسط عادة ما يكون له الأسبقية على صنع السلام. وإنه من الصعب أن نتصور أن محادثات السلام السعودية الإسرائيلية تحقق تقدماً كبيراً في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من أسوأ هجوم مفاجئ تعرضت له منذ حرب العام 1973؛ وبينما تقوم بتعبئة ما من المرجح أن يكون أكبرهجوم بري لها على قطاع غزة منذ عملية الرصاص المصبوب 2008-2009.

وأضافت الصحيفة "وفي حين أن لا أحد يعلم على وجه اليقين لماذا اختارت حماس توجيه الضربة الآن بالضبط،، إلا أن "هذا قد يكون جزءًا من محاولة أكبر من قبل إيران ووكلائها، بما في ذلك حماس، لمنع المصالحة التاريخية بين القدس والرياض".