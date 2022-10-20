أول تعليق من إيريك تين هاغ حول مغادرة كريستيانو رونالدو الملعب قبل انتهاء المباراة

وقال المدرب الهولندي "لقد رأيته [يغادر]، ولم أتحدث إليه بعد ذلك، سأتعامل مع ذلك غدًا".

وفضل إيريك تين هاغ الاحتفال بالفوز على توتنهام 2-0 في لقاء قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز بدل التركيز على مغادرة النجم البرتغالي وقال "اليوم استمتعت بالأداء ونحن نحتفل بهذا الانتصار والآن علينا التعافي من هذا ولدينا مباراة كبيرة ضد تشيلسي.. الدوري الإنجليزي الممتاز مثير للغاية ".

وتعرض النجم البرتغالي لانتقادات كبيرة من طرف بعض اللاعبين السابقين والمشجعين وقال مدافع ليدز السابق داني ميلز في تصريحات نشرتها " ذا صن" إن تصرف كريستيانو رونالدو يعبر عن عدم احترام لزملائه الذين قدموا أحد أفضل عروضهم تحت قيادة المدرب الجديد.

كما اتهم اللاعب السابق ملاك مانشستر يونايتد بالتسبب في مشاكل النجم البرتغالي قائلا "ألقي باللوم على جليزر، لقد تسببوا في هذه الفوضى من خلال عدم السماح له بالرحيل عندما قال تين هاغ إن الأمر على ما يرام".

واتهم بعض المشجعين النجم البرتغالي بمحاولة سرقة الاهتمام من خلال تصرفه وقال أحدهم "أنا أحب رونالدو، لكن الخروج قبل دقيقتين من المباراة لمجرد إحداث مشهد هو أمر سخيف بعض الشيء".

وأطلق لاعبو مانشستر يونايتد 28 تسديدة على المرمى وهو أكبر عدد يسدده فريق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان هذا الرقم أيضا الأكبر على مرمى فريق يدربه أنطونيو كونتي في دوري الأضواء خلال 318 مباراة قادها في بطولتي الدوري الإيطالي والإنجليزي.