نتائج قرعة تصفيات "يورو 2024"

أسفرت نتائج قرعة تصفيات بطولة "يورو 2024" التي أقيمت، يوم الأحد، عن العديد من المواجهات القوية.

وأُقيمت مراسم القرعة في مدينة فرانكفورت الألمانية، في حضور العديد من المسؤولين، وعلى رأسهم مدربو المنتخبات الأوروبية الكبرى.

ويشارك 53 منتخبًا من أصل 55 بلدًا أوروبيًّا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وأقيمت النسخة الأخيرة من البطولة في صيف العام الماضي في العديد من البلدان الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها، لكن ألمانيا تتأهب لاستضافة النسخة المقبلة من اليورو، بعد أقل من عامين من الآن/ صيف 2024.

وسيتم استبعاد منتخبين فقط من التصفيات، هما: ألمانيا صاحبة الضيافة، وروسيا لأسباب سياسية بسبب غزوها لأراضي أوكرانيا.

وقد ضمن 12 منتخبًا _على الأقل_ المشاركة في الجولة الفاصلة من التصفيات، بعد نتائجهم في دوري الأمم الأوروبية.

وسيكون هناك 10مجموعات في المرحلة الأولى للتصفيات، تضم 7 منها 5 فرق، والثلاث الأخريات تضم 6 منتخبات، وسوف يحتل كل منتخب من أطراف قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، رأس إحدى المجموعات، الصغيرة، وهي: هولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكرواتيا.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، علاوة على البلد المستضيف، ليكون العدد 21 منتخبًا، ويتبقى 3 أماكن تتأهل إليها المنتخبات عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستبدأ التصفيات في الثالث والعشرين من مارس 2023، وتنتهي في الحادي والعشرين من نوفمبر 2023.