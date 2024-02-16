ساعة "لا جينية" جديدة تُحدث ثورة في قياس العمر

في إطار سعيهم لفهم تعقيدات الشيخوخة، توصّل الباحثون إلى طريقة قد تلقي الضوء على الأسباب الكامنة وراء هذه العملية البيولوجية، عن طريق تطوير نسخة جديدة من الساعات اللاجينية.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily، تهدف هذه الساعات المبتكرة، المدعومة بخوارزميات التعلم الآلي، إلى التنبؤ بالعمر البيولوجي من خلال التدقيق في تعقيدات بنية الحمض النووي.

يشرح المؤلف الرئيسي فاديم جلاديشيف، أهمية البحث، إذ ركزت الساعات اللاجينية السابقة في المقام الأول على فك رموز العلاقة بين أنماط مثيلة الحمض النووي المرتبطة بالشيخوخة. إلا أنّ ما يميز هذه الساعة الجديدة هو قدرتها على التمييز بين التباينات الجينية التي إما تسرع أو تبطئ عملية الشيخوخة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تقدم فهمًا أكثر دقة للعوامل التي تؤثر على معدلات الشيخوخة الفردية.

ويكمن أساس هذا الإنجاز في الارتباط بين مثيلة الحمض النووي – وهي التغيرات في البنية الجينية التي تنظم وظيفة الجينات – وعملية الشيخوخة.

وتظهر مناطق معينة من الحمض النووي ارتباطات قوية بشكل خاص مع الشيخوخة. وفي حين أن خيارات نمط الحياة والاستعدادات الجينية تساهم في أنماط مثيلة الحمض النووي، إلا أن الساعات اللاجينية الموجودة حتى الآن فشلت في التمييز بين التغيرات المرتبطة سببيًّا بالشيخوخة وتلك المرتبطة بها فقط.