النفط يستقر قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر
تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، بلغته أمس الاثنين، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج، والطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وبحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.30 دولار للبرميل منخفضة 13 سنتا أو 0.15 بالمئة مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة. ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل/ نيسان، أمس الاثنين.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.69 دولارا للبرميل، منخفضا 0.1 بالمئة أو 11 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة، التي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 أبريل/ نيسان.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة، اليوم الثلاثاء: "أسعار النفط في طريقها للوصول إلى أعلى مستويات الأسعار في 2023 من وجهة نظرنا. اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة، هو حافز محتمل للتوقعات، حيث نتوقع تمديد التخفيضات الطوعية للإمدادات في السعودية لشهر آخر".