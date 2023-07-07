وفاة طفل نسيته والدته 6 ساعات في السيارة

لفظ طفل، يبلغ 3 سنوات من عمره، أنفاسه الأخيرة وهو في مؤخرة سيارة والدته بعد أن نسيته داخلها لساعات في حرارة تبلغ 27 درجة مئوية.

وتُرجّح معلومات أولية أن الطفل بقي عالقا بمفرده في السيارة 6 ساعات على الأقل، قبل أن يتم الانتباه إلى ذلك.

ووقعت الحادثة في مدينة بنوتيفيدرا الإسبانية، وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام ووقف دقيقة صمت ظهر اليوم الجمعة.