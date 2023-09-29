سعد الصغير يتهم طليقته بالاعتداء عليه بعنف
اتهم المغني المصري سعد الصغير، طليقته الراقصة برلنتي عامر، بالاعتداء عليه بالضرب المبرّح وآلة حادة، أثناء تواجده في أحد الفنادق، على حد زعمه.
ووفق وسائل إعلام محلية، تقدم "الصغير" ببلاغ للجهات الأمنية ضد طليقته، اليوم الجمعة، مبينًا أنه تعرّض لإصابة في الرأس، إثر الاعتداء عليه، والذي وقع على مرأى من المتواجدين في الفندق.
ويأتي اتهام المغني المصري لطليقته "عامر" بعد إخلاء جهات التحقيق سبيله في واقعة اتهام زوجته هدير محمد له بتصويرها في غرفة نومها دون علمها.
وهذا ليس الاتهام الأول من طليقة "الصغير"، حيث سبق أن وجهت له عدة اتهامات، من بينها سرقة أغنيتها الجديدة من أجل مطربة أخرى، كما كشفت عن تعرضها لتهديدات من قبله.