سعد الصغير يتهم طليقته بالاعتداء عليه بعنف

اتهم المغني المصري سعد الصغير، طليقته الراقصة برلنتي عامر، بالاعتداء عليه بالضرب المبرّح وآلة حادة، أثناء تواجده في أحد الفنادق، على حد زعمه.

ووفق وسائل إعلام محلية، تقدم "الصغير" ببلاغ للجهات الأمنية ضد طليقته، اليوم الجمعة، مبينًا أنه تعرّض لإصابة في الرأس، إثر الاعتداء عليه، والذي وقع على مرأى من المتواجدين في الفندق.