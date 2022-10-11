دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد تشيلسي



تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (سان سيرو) لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ميلان الإيطالي وضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ميلان وتشيلسي في دوري الأبطال.. فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (سان سيرو).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعدما حقق فوزاً وتعادلاً وتلقى هزيمة وحيدة ، وسجل الميلان 4 أهداف واستقبل 5 أهداف.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً بواقع فوز وتعادل وهزيمة وحيدة ، وسجل تشيلسي 4 أهداف واستقبل هدفين.

ويتصدر ريد بول سالزبورج النمساوي جدول الترتيب برصيد 5 نقاط ويحتل دينامو زغرب الكرواتي المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات ميلان ضد تشيلسي في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 1999 – 2000 وتعادلا دون أهداف في إنجلترا وبنتيجة 1-1 في إيطاليا.

وتقابل الفريقان في عدة مواجهات ودية قبل لقاء الجولة الماضية لمرحلة المجموعات الذي شهد فوزاً عريضاً لصالح تشيلسي بنتيجة 3-0.

أسلحة ميلان

يبحث ميلان عن تحقيق الفوز على حساب تشيلسي والثأر من مواجهة الجولة الماضية وتحسين ترتيبه في المجموعة.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن لاعبي فريقه بحاجة لجهد مضاعف من أجل رد اعتبارهم والتأكيد أن لقاء الجولة الماضية كان استثنائياً.

وأشار إلى أن مباراة سان سيرو ستكون مختلفة في عدة تفاصيل وهو ما تحسمه روح اللاعبين القتالية.

ويغيب عن صفوف ميلان تشارلز دي كيتيليري بجانب سيمون كاير ودافيد كالابريا وألكسيس سايليمكيرس وأليساندرو فلورينزي وحارس المرمى مايك ماينان وزلاتان إبراهيموفتش.

ويعتمد ميلان على تشكيلة تضم حارس المرمى سيبريان تاتاروسانو وأمامه الرباعي ماتيو جابيا وفيكايو توموري وسيرجينو ديست وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط إسماعيل بن ناصر وبجواره ساندرو تونالي ورادي كرونتيش مع ثنائي صناعة اللعب إبراهيم دياز ورافايل لياو مع المهاجم أوليفييه جيرو.

أوراق تشيلسي

يسعى تشيلسي لتأكيد تفوقه وحصد نتيجة إيجابية في موقعة سان سيرو من أجل المنافسة بقوة على صدارة ترتيب المجموعة.

وقال غراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يسعى لتحقيق الفوز على حساب ميلان مجدداً، موضحاً أن المباراة ستكون قوية بين الفريقين.

وأشار إلى أن ميلان يملك لاعبين مميزين، والفوز في مباراة الجولة الماضية لا يعطي فريقه أي أفضلية في لقاء سان سيرو.

ويغيب عن صفوف تشيلسي الثلاثي نجولو كانتي وحكيم زياش بجانب ويسلي فوفانا.

ويعتمد تشيلسي على تشكيلة تضم حارس المرمى كيبا أريزابالاجا وأمامه الثلاثي كاليدو كوليبالي وتياجو سيلفا وتريفوه تشالوباه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ماتيو كوفاسيتش وروبن لوفتوس تشيك ورايس جيمس وبن تشيلويل بينما يقود خط الهجوم رحيم سترلينج وبيير أوباميانج وماسون ماونت.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ"إرم نيوز" إن المباراة ستكون صعبة خاصة أن ميلان فريق قوي على ملعبه وجماهيره، ما سيعطيه الدافع لتحقيق مستويات أفضل.

وأوضح أن ميلان لديه لاعبون موهوبون خاصة لياو كما أن تشيلسي يملك عناصر خبرة مميزة سواء كوليبالي أو أوباميانج أو سترلينج وهو ما يزيد صعوبة المواجهة.