الممثلة المغربية كريمة وساط تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

تعرضت الممثلة المغربية كريمة وساط، والشهيرة بـ"هيفاء المغربية"، لأزمة صحية نقلت على إثرها للمستشفى في الدار البيضاء.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، قالت الممثلة المغربية إنها تعاني من فقر دم حاد وتعرضت لآلام معوية شديدة بسبب انتشار البكتيريا، مؤكدة مغادرتها للمستشفى بعد استقرار وضعها الصحي، وصدور النتائج الطبية التي جاءت إيجابية.

وأضافت أنها عانت من الأرق والتوتر والضغط النفسي بسبب فقر الدم الحاد، كما أنها تعاني من التهاب "المرارة"، لكنها لن تخضع للتدخل الجراحي الآن، وستكتفي بمتابعة الوصفة الطبية.