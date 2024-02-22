شطره نصفين.. تفاصيل مقتل طالب على يد أستاذه في مصر‎

هزت جريمة بشعة الشارع المصري، إذ أقدم طالب جامعي على قتل تلميذه، الذي كان يقوم بتدريسه مادة الفيزياء؛ بعد فشله في حصوله على فدية مالية من أهله.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية في الدقهلية، بلاغا من تاجر أدوات منزلية بتغيب نجله، وهو طالب في المرحلة الثانوية، عقب خروجه من المنزل لتلقي دروس تعليمية في إحدى القرى المجاورة.

وأفاد والد الطالب، أنه عند محاولته الاتصال على هاتف نجله أكثر من مرة، أجاب شخص مجهول، وقال إن ابنه محتجز لديه، وسيقوم بإطلاق سراحه مقابل 100 ألف جنيه.

لكن وبعد عدة أيام، تلقت شرطة الدقهلية بلاغا من الأهالي بالعثور على "شوال" (كيس من الخيش) وفيه جزء من جسد شاب، وبوصول رجال الأمن إلى محل البلاغ، تبين في المعاينة الأولية وجود الجزء السفلي من جسد شاب، غارق في الدماء.

وإثر ذلك، تم استدعاء والد الطالب المختفي، والذي تعرّف على الجزء المقطوع من الجسد، وأكد أنه يعود لابنه المختفي.

وبينت التحقيقات أنّ القاتل، طالب جامعي يبلغ 26 عاما، وكان يدرّس المجني عليه مادة الفيزياء. وبالقبض على القاتل، اعترف أمام النيابة بالواقعة، مبينا أنه فعل ذلك بهدف الحصول على فدية مالية من ذوي المجني عليه لمروره بضائقة مادية.

وأضاف أنه بعدما اتصل بوالد المجني عليه، خشي أن يتعرض للسجن، فأقدم على قتل الطالب، وتقطيع جثمانه بهدف إخفائه.

ودلّ المتهم على بقية أجزاء جسد الضحية، حيث ألقى كل جزء منه في مكان مختلف؛ في محاولة للتضليل.