نزيف حاد.. تفاصيل الأزمة الصحية لفادي إبراهيم بعد نقله للعناية المركزة‎

كشف نعمة بدوي، نقيب الفنانين اللبنانيين، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مواطنه الفنان فادي إبراهيم، أمس الجمعة، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أنه أصيب بنزيف حاد.

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "فادي إبراهيم تعرض لنزيف حاد بسبب ارتفاع كبير في ضغط الدم، وذلك لأنه يأخذ أدوية لسيولة الدم، فحدثت له أزمة نقل على إثرها إلى الرعاية المركزة".

وأشار نقيب الفنانين اللبنانيين إلى أنه كان في المستشفى قبل قليل للاطمئنان عليه، لافتا إلى أن وضعه مستقر، ولكن الطبيب قرر إبقاءه في العناية المركزة مدة 24 ساعة للاطمئنان عليه، وللتأكد من عدم حدوث نزيف مجددا، على حد قوله.

وأكد نعمة بدوي أن الأطباء منعوا عنه الزيارة، وذلك لحاجته إلى الهدوء حتى يتخطى الأزمة، لافتا إلى أنه يزوره في المستشفى يوما بعد آخر للاطمئنان عليه.

وأعلنت أسرة فادي إبراهيم، الجمعة، إدخاله العناية المركزة ومنع الزيارات عنه، وذلك بعد تدهور في حالته الصحية.

وأصدرت أسرة الفنان بيانا صحفيا جاء فيه: "بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، ونظرا للمضاعفات التي حصلت معه أخيرًا، تم نقله إلى العناية المركزة، ومُنعت عنه الزيارات".

وطالبت أسرته محبيه وجمهوره بالصلاة والدعاء له بالشفاء، كما طالبوا بعدم إصدار أي بيان بخصوص حالته من أية جهة كانت، إلا من خلال العائلة.