السكان الأصليون أكثر قدرة على إدارة الغابات لمواجهة تغير المناخ

وتسلط الدراسة الضوء على حل لمعالجة الأزمات المزدوجة المتمثلة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والتي أدت إلى الاهتمام المتزايد بالغابات والمحافظة عليها.

وبالاعتماد على مجموعة بيانات واسعة تشمل 314 بقعة غابات يستخدمها ويديرها السكان المحليون في 15 دولة استوائية، قامت الدراسة باختبار مؤشرات مختلفة مثل أنواع الأشجار، ومعدلات الاحتباس الكربوني في الطبقة البيولوجية المحيطة بها، ودورها في تحقيق سبل عيش المجتمعات الريفية.

وخلصت الدراسة إلى أن الغابات الخاضعة لإدارة المجتمعات المحلية الأصلية تفوقت على غيرها، ما يؤكد الحاجة إلى منح هذه المجتمعات حقوقاً رسمية وصلاحيات في اتخاذ القرار المتعلق بإدارة الغابات.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة لم تجد ارتباطات إيجابية مع استراتيجية زراعة الأشجار الشائعة للحفاظ على الغابات، ويرجع هذا على الأرجح إلى أن السكان الأصليين يعتمدون في كثير من الأحيان بشكل كبير على الغابات من أجل رفاههم، لأنهم يستخدمون الغابات للحصول على الغذاء والدخل.