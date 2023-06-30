بعد رحيل بريغوجين إلى بيلاروسيا.. أوكرانيا تعزز قطاعها العسكري شمالاً

وسافر بريغوجين جوا من روسيا إلى المنفى في بيلاروسيا، يوم الثلاثاء الماضي، بموجب اتفاق توسط فيه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أنهى تمردا قام به مقاتلو "فاغنر" في روسيا يوم السبت الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن "فاغنر" ربما تؤسس قاعدة جديدة في منشأة عسكرية خالية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي، التي تبعد نحو 90 كيلومترا عن مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

وقال زيلينسكي إن الاجتماع ناقش أيضا الموقف في مناطق أخرى على جبهات القتال وإمدادات الذخيرة والقذائف وتقدم القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية المحتلة.

وبعد طرد الروس من المناطق الشمالية في العام الماضي، نفذت أوكرانيا تدابير لتعزيز دفاعاتها على الحدود مع روسيا البيضاء الحليفة المقربة من روسيا.