بعد رحيل بريغوجين إلى بيلاروسيا.. أوكرانيا تعزز قطاعها العسكري شمالاً
أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كبار قادته العسكريين اليوم الجمعة، بتعزيز القطاع العسكري شمال البلاد عقب وصول يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا.
وقال إن اجتماعا للحكومة والقادة العسكريين تلقى أيضا تقريرا من المخابرات وقوات الأمن الأوكرانية حول الموقف في بيلاروسيا، التي تتاخم الحدود الشمالية لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي عبر تطبيق "تيليغرام": "القرار، هو أن ينفذ القائد العام للقوات المسلحة (فاليري) زالوجني وقائد ‘الشمال‘ (سيرهي) نايف مجموعة من التدابير لتعزيز هذا الاتجاه"، لكنه يلم يذكر بريغوجين.
وسافر بريغوجين جوا من روسيا إلى المنفى في بيلاروسيا، يوم الثلاثاء الماضي، بموجب اتفاق توسط فيه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أنهى تمردا قام به مقاتلو "فاغنر" في روسيا يوم السبت الماضي.
وأفادت وسائل الإعلام بأن "فاغنر" ربما تؤسس قاعدة جديدة في منشأة عسكرية خالية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي، التي تبعد نحو 90 كيلومترا عن مينسك عاصمة روسيا البيضاء.
وقال زيلينسكي إن الاجتماع ناقش أيضا الموقف في مناطق أخرى على جبهات القتال وإمدادات الذخيرة والقذائف وتقدم القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية المحتلة.
وبعد طرد الروس من المناطق الشمالية في العام الماضي، نفذت أوكرانيا تدابير لتعزيز دفاعاتها على الحدود مع روسيا البيضاء الحليفة المقربة من روسيا.