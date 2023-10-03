قائمة الأفلام العربية المرشحة للأوسكار 2024

تستعد قائمة من ثمانية أفلام عربية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم إعلان جوائز الأوسكار في دورتها الـ96 في 10 مارس/آذار من عام 2024.