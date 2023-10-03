قائمة الأفلام العربية المرشحة للأوسكار 2024
تستعد قائمة من ثمانية أفلام عربية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، يوم الإثنين.
ومن المقرر أن يتم إعلان جوائز الأوسكار في دورتها الـ96 في 10 مارس/آذار من عام 2024.
"المرهقون" من اليمن
ويمثل فيلم "المرهقون" واقع حياة اليمنيين بعد العام 2015، وهو من إخراج عمرو جمال.
تدور أحداثه حول زوجين يعانيان بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل تربيتهما لثلاثة أطفال. ومع اكتشاف الزوجة حملها من جديد تبدأ في التفكير بإجهاض نفسها رغم إدراكها للعواقب الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الفعل.
"إن شاء الله ولد" من الأردن
يناقش فيلم "إن شاء الله ولد" أزمات وواقع المرأة العربية من خلال بطلة الفيلم "نوال"، والتي توفي زوجها وتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تحكمه موازين وعادات خاصة. وهو من إخراج أمجد الرشيد.
"باي باي طبريا" فلسطين
يتحدث الفيلم، وهو للمخرجة لينا سويلم، عن ماهية العائلة والوطن، ومعاناة الفلسطينيين، من خلال قصة إنسانية عالمية تدور حول الفقدان والحنين.
"جنائن معلقة" العراق
يدور الفيلم حول شقيقين، يعثر أحدهما على دمية في مكب نفايات، تتسبب في وضع علاقة الشقيقين على المحك.
وجنائن معلقة للمخرج أحمد ياسين.
"كذب أبيض" المغرب
تروي مخرجة الفيلم أسماء المدير، قصة من طفولتها من خلال هذا الفيلم، إذ تذهب إلى منزل والديها في الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى منزل جديد، ولكن مع بدء فرزها الأغراض، تكتشف صورة أطفال يبتسمون في ساحة روضة الأطفال، لتواجه عائلتها بحقيقة الصورة.
"بنات ألفة" تونس
الفيلم المبني عن قصة حقيقية لسيدة تدعى "ألفة" تعيش مأساة بعد انتماء ابنتيها لتنظيم متطرف.
"وداعا جوليا" من السودان
الفيلم، وهو للمخرج محمد كردفاني، يسلط الضوء على أحداث الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة من شمال السودان والمتزوجة من "أكرم"، بمقتل رجل من الجنوب، فتقوم بتعيين زوجته "جوليا" والتي تبحث عن زوجها المقتول كخادمة في منزلها، سعيًّا للتطهر من الذنب.
"فوي فوي فوي" من مصر
يناقش فيلم المخرج عمر هلال، قصة مستنبطة من الواقع لشاب يفكر بالهجرة غير الشرعية، لكنه يخاف النتيجة، وفي تلك الأثناء يسمع عن فريق كرة قدم للمكفوفين، سيسافر إلى أوروبا للعب مباراة، فيقرر ادعاء العمى لينضم للفريق، أملًا في السفر والهجرة.