وفاة الأكاديمي والضابط العُماني محمد بن صالح الفارسي (صور وفيديو)
توفي الأكاديمي والضابط العُماني البارز، العميد الدكتور محمد بن صالح الفارسي، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.
ونعى أقارب وأصدقاء للراحل، الفقيد الذي قضى متأثرًا بمرض السرطان بعد رحلة علاج داخل وخارج سلطنة عُمان.
وخضع "الفارسي" للعلاج في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، كما انتقل للعلاج في تايلند، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بانتشار المرض.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، عددًا كبيرًا من المشاركين في تشييع الفارسي، بينما تلقت عائلته عبارات تعزية على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف مناطق السلطنة.
ونعى الإعلامي العُماني، يوسف الهوتي، العميد الفارسي بعبارات مؤثرة، ونشر مقطعي فيديو من تشييع جنازته ودفنه وسط حضور عدد كبير من المشيعين.
ونعت الأكاديمية العُمانية، عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي، العميد الفارسي، وقالت عبر منصة "إكس": "أخي العزيز العميد الدكتور محمد بن صالح الفارسي في ذمة الله. رحل، اليوم، بعد صراع أليم مع المرض ولكنه حتى آخر لقاء كان متمسكًا بالأمل والابتسامة على وجهه رغم المعاناة والألم. دعواتنا له بالرحمة والمغفرة والجنة ولأختي وصديقتي الحبيبة نجاح الحمدي أم صالح وأولاده وأهله وأحبائه بالصبر والسلوان. ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
ويحمل الراحل الفارسي شهادة الدكتوراة في مجال البيانات الحكومية المفتوحة من منظور مؤسسي، من جامعة "ريدينغ" العريقة في لندن، منذ العام 2020، ويعد من أبرز المتخصصين بنظم المعلومات في سلطنة عُمان.
شغل الراحل عضوية مجلس أمناء جامعة مسقط، بجانب عمله في القطاع العسكري.
وعلى صعيد الحياة الشخصية، فقد كان الراحل متزوجًا من نجاح الحمدية، وهي أكاديمية تعمل في القطاع المصرفي العُماني.