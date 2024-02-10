وفاة الأكاديمي والضابط العُماني محمد بن صالح الفارسي (صور وفيديو)

توفي الأكاديمي والضابط العُماني البارز، العميد الدكتور محمد بن صالح الفارسي، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونعى أقارب وأصدقاء للراحل، الفقيد الذي قضى متأثرًا بمرض السرطان بعد رحلة علاج داخل وخارج سلطنة عُمان.

وخضع "الفارسي" للعلاج في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، كما انتقل للعلاج في تايلند، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بانتشار المرض.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، عددًا كبيرًا من المشاركين في تشييع الفارسي، بينما تلقت عائلته عبارات تعزية على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف مناطق السلطنة.

ونعى الإعلامي العُماني، يوسف الهوتي، العميد الفارسي بعبارات مؤثرة، ونشر مقطعي فيديو من تشييع جنازته ودفنه وسط حضور عدد كبير من المشيعين.