دبلوماسية روسية تتخلى عن وظيفتها لتصبح خبازة شهيرة
تخلت دبلوماسية روسية تدعى "إيكارينا جيرمانوفيتش" عن وظيفتها كمستشارة اقتصادية في سفارة بلادها في أوروغواي، احتجاجًا على الحرب الروسية الأوكرانية، وشقَّت طريقًا جديدًا لنفسها لتصبح خبّازة.
ولم تكتفِ بذلك، بل شاركت في مسابقة وطنية للخبز في أوروغواي، وفازت بالجائزة الكبرى أيضًا، بحسب "فرانس برس".
ولدى الدبلوماسية الروسية أقارب في بلدها روسيا، وكذلك في أوكرانيا، لكنها اضطُرت للانقطاع عن معظم أقاربها الأوكرانيين بعد بدء الحرب، خوفًا من تهمة "الخيانة".
واعتبرت "جيرمانوفيتش" أن الحرب في أوكرانيا "ألمٌ لن يزول أبدًا"، وقالت في منزلها في مونتيفيديو: "ولّدت الحرب شرخًا سيستغرق إصلاحه عقودًا. تحطمت عائلات، وانفصلت عن بعضها".
ووُلدت "جيرمانوفيتش" قبل 40 عامًا في "زابوريجيا"، التي كانت حينها جزءًا من الاتحاد السوفيتي، لكنها أصبحت، اليوم، منطقة أوكرانية، وانتقلت بعدها إلى موسكو حيث نشأت مع والدَيها وأشقائها.
وتحمل "جيرمانوفيتش" الجنسية الروسية فقط، لكنها أمضت فترات العطل خلال طفولتها في أوكرانيا، ولديها أقارب في البلدَين، لكنها انقطعت عن الكثير من أقاربها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت: "في أوكرانيا، أي تواصل مع أشخاص في روسيا يُعد خيانة، والأمر كذلك في الجانب الروسي".
وأضافت: "بعض أقاربنا في أوكرانيا توقّفوا عن التواصل معنا لأننا نحمل الجنسية الروسية".
من الاكتئاب إلى الحلويات
استقالت "جيرمانوفيتش" من منصبها الدبلوماسي، في آذار/مارس 2022، بعد أيام من بدء الغزو الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وقالت: "كانت لديّ مسيرة مهنية واعدة جدًا، لكنني وجدت أنه من المستحيل أن أستمر بتمثيل حكومة تقصف بلدي الأصلي".
ولفتت "جيرمانوفيتش" الناطقة بسبع لغات إلى أنها كافحت للعثور على وظيفة أخرى عندما وضعت حدًا لمسيرتها الدبلوماسية التي استمرت 10 أعوام، وعاشت "اكتئابًا".
وبتشجيع من أصدقاء لها، اشتركت في برنامج "بيك أوف أوروغواي" Bake Off Uruguay التلفزيوني الذي تصل الجوائز فيه إلى 600 ألف بيزو (16 ألف دولار تقريبًا)، وفي 12 تموز/يوليو، فازت جيرمانوفيتش، من بين 14 منافسًا، في المسابقة.
وأشارت إلى أن مخبوزاتها مستوحاة - إلى حد كبير- من جدتها الأوكرانية لأمّها، والتي توفيت خلال فترة المسابقة.
وتعتزم "جيرمانوفيتش" فتح قسم للحلويات في مطعم سوشي مملوك لأحد أصدقائها، وتأمل أن يكون لها، يومًا ما، مقهى خاص بها.
وأكّدت "جيرمانوفيتش"، الحامل حاليًا بطفلها الثالث، أنها لا تخشى التعبير عن آرائها علانية، لكنها لا تنوي العودة إلى روسيا "خلال السنوات المقبلة".
واعتبرت أنها لا تريد المخاطرة بمستقبل ابنَيها، خاصة البكر البالغ من العمر 16 عامًا، باصطحابهما إلى بلد فيه الخدمة العسكرية إلزامية لجميع المواطنين، اعتبارًا من سن 18 عامًا.
وقالت: "لا أعلم ما قد يحدث إذا سافرت إلى روسيا".
وتابعت: "بعض الأشخاص يقولون لي: "ليس الأمر بهذه الأهمية، لن يحدث لك شيء، لكنني تحدثت علنًا ضدّ الحرب".