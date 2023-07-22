دبلوماسية روسية تتخلى عن وظيفتها لتصبح خبازة شهيرة

تخلت دبلوماسية روسية تدعى "إيكارينا جيرمانوفيتش" عن وظيفتها كمستشارة اقتصادية في سفارة بلادها في أوروغواي، احتجاجًا على الحرب الروسية الأوكرانية، وشقَّت طريقًا جديدًا لنفسها لتصبح خبّازة.

ولم تكتفِ بذلك، بل شاركت في مسابقة وطنية للخبز في أوروغواي، وفازت بالجائزة الكبرى أيضًا، بحسب "فرانس برس".

ولدى الدبلوماسية الروسية أقارب في بلدها روسيا، وكذلك في أوكرانيا، لكنها اضطُرت للانقطاع عن معظم أقاربها الأوكرانيين بعد بدء الحرب، خوفًا من تهمة "الخيانة".

واعتبرت "جيرمانوفيتش" أن الحرب في أوكرانيا "ألمٌ لن يزول أبدًا"، وقالت في منزلها في مونتيفيديو: "ولّدت الحرب شرخًا سيستغرق إصلاحه عقودًا. تحطمت عائلات، وانفصلت عن بعضها".

ووُلدت "جيرمانوفيتش" قبل 40 عامًا في "زابوريجيا"، التي كانت حينها جزءًا من الاتحاد السوفيتي، لكنها أصبحت، اليوم، منطقة أوكرانية، وانتقلت بعدها إلى موسكو حيث نشأت مع والدَيها وأشقائها.

وتحمل "جيرمانوفيتش" الجنسية الروسية فقط، لكنها أمضت فترات العطل خلال طفولتها في أوكرانيا، ولديها أقارب في البلدَين، لكنها انقطعت عن الكثير من أقاربها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت: "في أوكرانيا، أي تواصل مع أشخاص في روسيا يُعد خيانة، والأمر كذلك في الجانب الروسي".

وأضافت: "بعض أقاربنا في أوكرانيا توقّفوا عن التواصل معنا لأننا نحمل الجنسية الروسية".