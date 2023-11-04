صور تكشف عن توطد العلاقة بين رامي مالك وإيما كورين

وقبل دخوله علاقة مع إيما، عاش رامي مالك قصة حب مع لوسي بوينتون، والتي شاركته في الفيلم الذي لعب فيه دور فريدي ميركوري.

لكن العلاقة بين رامي ولوسي، التي بدأت في عام 2019 سرعان ما انتهت بالانفصال عام 2022.