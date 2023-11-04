صور تكشف عن توطد العلاقة بين رامي مالك وإيما كورين
تبدو علاقة الممثل الأمريكي رامي مالك قد أصبحت وثيقة جدا بالممثلة الإنجليزية إيما كورين، حيث ظهرا وهما يستمتعان معا بأشعة الشمس في هوليوود هيلز.
وسبق أن أعلن الممثل، البالغ من العمر 42 عاما، عن علاقته بإيما، 27 عاما، في سبتمبر/أيلول، ومنذ ذلك الحين تم رصدهما بشكل متكرر.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، شوهد الثنائي في الصور الأخيرة، وهما يستمتعان بالشمس والمناظر الخلابة في نزهة في تلال هوليوود.
وقبل دخوله علاقة مع إيما، عاش رامي مالك قصة حب مع لوسي بوينتون، والتي شاركته في الفيلم الذي لعب فيه دور فريدي ميركوري.
لكن العلاقة بين رامي ولوسي، التي بدأت في عام 2019 سرعان ما انتهت بالانفصال عام 2022.