بسبب عمليات الخطف.. أمريكا تأمر موظفيها بمغادرة هايتي

أمرت الخارجية الأمريكية، الخميس، الموظفين الحكوميين الذين لا يعملون في مهام طارئة وأفراد أسرهم بمغادرة دولة هايتي في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن سبب مطالبتها بمغادرة الموظفين يرجع إلى "عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية".

وأضافت الخارجية، أن على المواطنين الأمريكيين الذين لا يعملون لصالح الحكومة مغادرة هايتي في أسرع وقت ممكن "عن طريق خيارات النقل التجارية أو غيرها من خيارات النقل المتاحة للجهات الخاصة".

وقالت الوزارة في إرشادات للسفر، إن "الخطف منتشر على نطاق واسع ويكون هناك دائما مواطنون أمريكيون بين الضحايا. وقد يستخدم الخاطفون حيلا متطورة... وتعرضت حتى قوافل بأكملها لهجمات".