رامي جمال: أرفض الراقصات والكحول في حفلاتي.. والحزن أصابني بالبهاق

كشف الملحن والمغني المصري رامي جمال عن رفضه الغناء في أماكن تنتشر بها "الشبهات"، مشددًا على تجنّبه لبعض السلوكيات كفنان.

وأكد، خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، أنه يرفض الغناء في أي مكان تشاركه فيه راقصة أو تتواجد فيه الكحول، قائلًا: "عندي تحفظات على حاجات معينة، وبرفض الرقاصات برضو، ومتطلعش الرقاصة معايا في فقرتي في حفلة أو فرح".

وصرّح "جمال" في حديثه أنه يفضل الغناء في أماكن يكون التركيز عليه فقط، لذا لا يفضل أي راقصات معه، لافتًا إلى أنه على استعداد لمغادرة أي حفل زفاف يغني فيه إذا اكتشف وجود راقصة.

وأوضح أن رأيه هذا لا علاقة له بـ"الحلال والحرام"، مبينًا أن هناك "شبهات في أي مكان عمل، وبإمكان أي شخص أن يتجنبها".

وتطرّق الفنان المصري في البرنامج إلى إصابته بمرض البهاق، مؤكدًا أنه أصيب به نتيجة الحزن.

وأضاف أنّ ذلك حدث بعد أن سافر ذات مرة لتصوير أغنية مع مخرج، وكانت تكلفة الكليب 100 ألف دولار، وبعد انتهاء التصوير شعر أن المخرج يماطله في تسليم الكليب، مشيرًا إلى أنه أصر على الكليب، فأخبره المخرج بأن "الهارد" الذي تم تسجيل الأغنية عليه انكسر.