إيلون ماسك: سأدعم رون ديسانتيس إذا ترشح للرئاسة الأمريكية

قال الملياردير إيلون ماسك، أمس الجمعة، إنه سيدعم رون ديسانتيس حاكم فلوريدا إذا قرر ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.

ويُنظر إلي ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024. وأعلن ترامب قبل عشرة أيام ترشحه للانتخابات مرة أخرى في عام 2024.

وقال ماسك على تويتر: "تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل حتى الآن".

وعندما سئل عما إذا كان سيدعم ديسانتيس في عام 2024 قال ماسك في تغريدة "نعم"، وأضاف: "للتذكير، كنت مؤيدا بقوة لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن ضد ترامب".

وسبق أن قال ماسك في يونيو حزيران إنه يميل لدعم ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، معتبرا أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.