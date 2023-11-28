جفاف وحرائق وفيضانات.. التغيرات المناخية تضرب المغرب العربي بقسوة

تبدو عواقب التغيرات المناخية محسوسة بقسوة في المغرب العربي، حيث واجه سكان المنطقة الصيف الماضي واحدا من أسوأ الفصول وأشدها حرارة، مع اندلاع كثير من الحرائق التي أدّت إلى تجفيف النباتات المتضررة أصلا من الجفاف الطويل وحرائق الغابات الضخمة فضلا عن نقص المياه.

وتؤكد دراسات حديثة أنّه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تتحمّل منطقة المغرب العربي العبء الأكبر من آثار تغير المناخ مع فصول شتاء معتدلة وجافة، وموجات حارة متكررة في الصيف، وحرائق مميتة، وفيضانات، وارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وجفاف طويل الأمد، وتقشف التربة، وتصحر المناظر الطبيعية، وهذه هي العواقب الأكثر وضوحا، إضافة إلى عواقب أخرى قد تظهر في السنوات القادمة.

وحذّر أحدث تقرير صادر عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ نُشر في 20 آذار مارس 2023، من أن شمال وغرب أفريقيا سيعانيان من الوطأة الكاملة لتغير المناخ وسيتعرضان للتهديد بسبب الحرارة الشديدة ونقص المياه والغذاء.

واعتبر التقرير أنّه بالنسبة إلى دول مثل تونس والمغرب، فإن مثل هذه الظروف المناخية قد تؤدي أيضًا إلى انهيار السياحة، حيث يقول الخبراء إنّ السياح عادة يُعرضون عن الذهاب إلى بلدان تتجاوز درجات الحرارة فيها 40 درجة.