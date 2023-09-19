صادق الصباح: "الزند" سيغيب عن رمضان 2024

ألمح المنتج اللبناني صادق الصباح إلى تأجيل عرض جزء ثان من مسلسل "الزند" وغيابه عن دراما رمضان 2024.

وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنّ "الشركة المنتجة ذهبت نحو تأجيل الجزء الثاني من المسلسل إلى رمضان 2025 مبدئيًّا".

وعلل "الصباح" تأجيل العمل رغبة في إخراجه بأفضل صورة ممكنة للجمهور.

وأشار إلى أن التوجه للمسلسلات الموزعة على أجزاء يكون في حال احتملت قصة العمل الاستفاضة فيها، دون المساس بالعمود الفقري للحكاية، مع الاستفادة من جماهيرية العمل، ومطالبة الجمهور بتقديم أجزاء جديدة.

وعلق في تصريحاته: "هناك مسلسلات تحتمل تقديم أجزاء منها، كما حدث مع (الهيبة)، لذا ما المانع في استمرار إنتاجها ما دامت تقدم الجديد مع ترقب الجمهور لها؟".

يذكر أن مسلسل "الزند" عرض في رمضان 2023، وأدى دور البطولة فيه الفنان السوري تيم حسن إلى جانب مواطنته الفنانة دانا مارديني، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا.