"كيف اختفينا".. رواية تعيد مأساة "نساء المتعة" إلى الواجهة

أعادت رواية " كيف اختفينا" للكاتبة السنغافورية " جينج- جينج لي" إلى الواجهة مرة أخرى مأساة "نساء المتعة" التي تعرَّض لها قطاع واسع من النساء إبان الاحتلال الياباني لسنغافورة بين عامي 1942 و 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية.

ويشير مصطلح "نساء المتعة "، بحسب مؤرخين، إلى نظام تجنيد إجباري فرضته القوات اليابانية الإمبراطورية على نساء الدول التي احتلتها قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، مثل: الصين، وكوريا، والفلبين، وفيتنام، وتايلاند، وسنغافورة، بغرض تقديم "الخدمات الجنسية" لأفراد تلك القوات و"الترفيه" عنهم.

وذكرت المؤلفة في مقدمة الرواية أنها تحمست لاستعادة تلك المأساة حين لاحظت أن الحديث عن زمن الاحتلال الياباني لبلادها يقتصرعلى قصص بطولات المقاومة وأهوال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي راح ضحيته "من 40 إلى 60 ألف سنغافوري من أصل 800 ألف هو إجمالي عدد السكان آنذاك" لكن الجميع يتواطأ على تجنب ما حدث من اغتصاب جماعي للنساء وبناء معسكرات خصوصًا لِما عرف بـ "نساء المتعة".