بعد حياة حافلة.. وفاة المغنية الأفريقية زاهارا عن 36 عاما

بعد حياة مليئة بالإنجازات، توفيت المغنية الأفريقية زاهارا عن 36 عاما، بحسب ما أورده موقع SABC News.

ورحلت الفنانة، الحائزة على عدة جوائز واسمها الحقيقي "بوليلوا مكوتوكانا"، في مستشفى جوهانسبيرغ مساء أمس الإثنين، بعد معاناتها من مشاكل في الكبد، إثر إدمانها على الكحول.

واشتهرت زاهارا عام 2011 بألبومها "لولي وي" الحائز على جوائز عالمية، وفي عام 2020 برز اسمها ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة ملهمة في العالم.

وأكدت وزيرة الثقافة والفنون في البلاد، أن نجمة البوب الأفريقية، كانت تعاني من مشاكل في الكبد بعد صراع مع الإدمان على الكحول استمر لسنوات، نقلت على إثره للمستشفى الشهر الماضي، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة مساء أمس.

وفي الشهر الماضي، أكد مدير أعمال زاهارا، أن المغنية دخلت المستشفى "بعد شكاوى من آلام جسدية".

ووُلدت زاهارا لأسرة فقيرة في قرية بجنوب أفريقيا. وسبق أن أبلغ الأطباء شقيقتها في عام 2019 أنه "إذا استمرت زاهارا في الشرب، فسوف تموت".

يذكر أن زاهارا أصدرت 5 ألبومات غنائية، وفازت بـ17 جائزة موسيقية في جنوب أفريقيا، وفي 2020 أطلقت حملة ضد "العنف بحق النساء".