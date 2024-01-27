شاهد الزي الجديد لسائقات حافلات النقل في السعودية (صور)

نشرت الهيئة العامة للنقل في السعودية، صورًا توضيحية لما ستكون عليه ملابس النساء اللاتي يعملنَ سائقات حافلات في المملكة حديثة العهد في السماح للنساء بقيادة السيارات.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان رسمي، إنها اعتمدت الزيَّ الموحد لسائقي الحافلات بهدف الارتقاء بالمظهر العام، حيث سيشمل السائقين والسائقين في (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي).

ويسري القرار، يوم 27 أبريل/نيسان المقبل، ليصبح هذا الزي متطلبًا أساسًا لممارسة هذه الأنشطة، وفقًا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.