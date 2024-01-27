شاهد الزي الجديد لسائقات حافلات النقل في السعودية (صور)
نشرت الهيئة العامة للنقل في السعودية، صورًا توضيحية لما ستكون عليه ملابس النساء اللاتي يعملنَ سائقات حافلات في المملكة حديثة العهد في السماح للنساء بقيادة السيارات.
وقالت الهيئة الحكومية، في بيان رسمي، إنها اعتمدت الزيَّ الموحد لسائقي الحافلات بهدف الارتقاء بالمظهر العام، حيث سيشمل السائقين والسائقين في (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي).
ويسري القرار، يوم 27 أبريل/نيسان المقبل، ليصبح هذا الزي متطلبًا أساسًا لممارسة هذه الأنشطة، وفقًا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.
ووفقًا لدليل الزي المعتمد لسائقي الحافلات، الذي أصدرته الهيئة، فإنه يجب استخدام الزي بما لا يخالف لائحة الذوق العام السارية في المملكة والتي تنظم التصرفات والملابس في الأماكن العامة.
وأتاح الدليل للنساء السائقات، ارتداء قميص موحد بأكمام طويلة ولون أزرق (برمز اللون 8698C5)، مع بنطال أسود، وحزام أسود، وجزمة سوداء، ويمكن للسائقات ارتداء القبعة، شريطة أن تكون مطابقة للون القميص.
كما يتاح للراغبات ارتداء عباءة سوداء مع جزمة أو حذاء، ويمكن للسائقة ارتداء غطاء الرأس أو القبعة من عدمه، شريطة أن تكون القبعة باللون الأسود.
أما الزي المعتمد للرجال، فهو قميص موحد بأكمام طويلة ولون أزرق (برمز اللون 8698C5)، مع بنطال أسود طويل، وحزام أسود، وجزمة سوداء. ويمكن للسائقين ارتداء القبعة، شريطة أن تكون مطابقة للون القميص.
كما يتاح للسائقين الراغبين ارتداء الزي الوطني، وهو الثوب الأبيض والشماغ الأحمر المعروفين، مع جزمة أو حذاء، ويمكن للسائق ارتداء الشماغ أوالغترة أو القبعة من عدمه، شريطة أن تكون القبعة باللون الأسود.
ويتيح الدليل للمنشآت تطوير زي خاص بها، بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، على أن يتكون من قميص بأكمام طويلة أو قصيرة، وبنطال طويل، وحزام، وجزمة، ويمكن للسائقين والسائقات ارتداء القبعة، شريطة أن تكون مطابقة للون القميص.
وألزمت الهيئة السائقين والسائقات وضع بطاقة تعريف، وأشارت إلى أنه يمكن للسائق إضافة جاكيت أو معطف، وألّا يكون الزي عائقًا للسائق عن أداء الخدمة، ويجب ألّا يخفي الزي أي من المعلومات الأساسية على بطاقة السائقين والسائقات التي يعد وضعها على الصدر إلزاميًا.
وتشمل بطاقة التعريف بالسائق: الاسم والصورة الشخصية ورقم بطاقة السائق واسم المنشأة وشعارها، وأما الأفراد المصرح لهم بممارسة نشاط النقل التعليمي، فيكتفى باسم السائق، ورقم بطاقة السائق.
ويعمل عدد محدود جدًا من النساء في المملكة في مهنة قيادة الحافلات، بينما تعد بدرية الرشيدي من أوائل من امتهنَّ قيادة حافلة مدرسية في البلاد العام 2021.