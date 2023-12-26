الضباب الكثيف يعيق رحلات الطيران والقطارات في نيودلهي

اضطربت خدمات الطيران والسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي، صباح اليوم الثلاثاء، جرّاء طبقة كثيفة من الضباب أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى نحو 50 مترًا في بعض المناطق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن المدينة تشهد "ضبابًا كثيفًا جدًّا" مع انخفاض درجة الحرارة إلى 9 درجات مئوية فقط، مضيفة أنه من المحتمل وجود "ضباب كثيف إلى كثيف جدًّا" في الساعات الأولى من اليوم في بعض المناطق حتى يوم غد الأربعاء.

وتقول الإدارة إن "الضباب الكثيف" يحتوي على جسيمات وملوثات أخرى، وحذرت من تأثير ذلك على صحة 20 مليون نسمة يقيمون بالمدينة.