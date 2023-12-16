وفاة الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان

توفي الجمعة عن 86 عاماً، الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان، الذي اشتهر تلفزيونياً بدور المحقق نيستور بورما، على ما أفادت عائلته.

وجسّد غي مارشان في مسلسل تلفزيوني عُرض بين عامي 1991 و2003، شخصية التحرّي الباريسي، التي ابتكرها الروائي ليو ماليه.

وأوضح نجله جول وابنته لوديفين في بيان، أنه "رقد بسلام يوم الجمعة، في مستشفى كافايون" بجنوب شرق فرنسا.

ونشأ مارشان في حي بيلفيل الشعبي في باريس، ويحمل ألبومه الأخير الصادر عام 2020 عنوان Né à Belleville ("مولود في بيلفيل").

وارتبط اسمه بالنسبة للجمهور بشخصية المحقق نيستور بورما، الذي كان يعتمر قبعة داكنة، ويضع ربطة عنق غير معقودة.