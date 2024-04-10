ولي العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران "مولودهما الأول"

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول في الفترة القادمة.

ووفق ما نشره الديوان، في بيان رسمي، قال: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

ووجه الديوان الملكي الهاشمي، تهنئة للأمير الحسين والأميرة رجوة، بمناسبة حملها بمولودهما الأول.