مجدي الهواري يعتدي على عمال مطعم بسبب الفاتورة
وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد المطاعم في مركز تجاري في العاصمة المصرية، القاهرة، اعتداء المخرج مجدي الهواري على أحد العاملين في المطعم وسبه، وذلك بعد خلاف على دفع الفاتورة.
وتقدم المطعم بشكوى إلى الجهات الأمنية، اتهم فيه عامل المطعم (المجني عليه) المخرج الهواري بضربه بعد خلاف على فاتورة الطعام الذي تناوله المخرج المصري برفقة أولاده.
ووفق موقع "القاهرة 24"، قال شاهد عيان إن مجدي الهواري دخل المطعم وبصحبته 4 أشخاص من بينهم أبناؤه، وطلبوا أطباقًا من اللحم البقري والكحول "الواين"، ثم دار حوار ساخن بين "الهواري" ومن يجلسون معه فاستشاط غضبًا وعلت أصواتهم، ثم نهض وطلب الفاتورة، التي وجدها بقيمة 4600 جنيه (نحو 147 دولارًا)، فاعترض على قيمتها.
وطلب المخرج المصري آنذاك تخفيضًا بنسبة 50% على الفاتورة، وقد وافق المطعم، لكن المخرج المصري رفض الدفع بعد أن تبيَّن له أن الخصم لا يشمل الضريبة.
وأضاف الشاهد أن "الهواري" رفض سداد الفاتورة رغم الخصم، ثم اعتدى على العاملين داخل المطعم ووجه إليهم إهانات بالغة.