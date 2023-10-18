مجدي الهواري يعتدي على عمال مطعم بسبب الفاتورة

ووفق موقع "القاهرة 24"، قال شاهد عيان إن مجدي الهواري دخل المطعم وبصحبته 4 أشخاص من بينهم أبناؤه، وطلبوا أطباقًا من اللحم البقري والكحول "الواين"، ثم دار حوار ساخن بين "الهواري" ومن يجلسون معه فاستشاط غضبًا وعلت أصواتهم، ثم نهض وطلب الفاتورة، التي وجدها بقيمة 4600 جنيه (نحو 147 دولارًا)، فاعترض على قيمتها.

وطلب المخرج المصري آنذاك تخفيضًا بنسبة 50% على الفاتورة، وقد وافق المطعم، لكن المخرج المصري رفض الدفع بعد أن تبيَّن له أن الخصم لا يشمل الضريبة.

وأضاف الشاهد أن "الهواري" رفض سداد الفاتورة رغم الخصم، ثم اعتدى على العاملين داخل المطعم ووجه إليهم إهانات بالغة.