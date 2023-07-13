إسراء العبيدي تشكو تعرضها لـ"عنف زوجي"
أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج العراقية، إسراء العبيدي، عن تعرضها لعنف مستمر من قبل زوجها، مشددة على أنها على استعداد للتنازل عن حقوقها كافة مقابل الطلاق.
وفي مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، وهي تبدو منهارة، أكدت تعرضها للضرب المستمر الذي أوصلها للموت، وفق تعبيرها، وإصابتها بعدة كدمات.
ولاحقا، نشرت منشورا يوضح قيامها بحذف الفيديو، معللة ذلك أنها في طريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنف "الذي مورس عليها" من قبل زوجها.
وفي صورة من داخل المستشفى، حاولت العبيدي توثيق كدمة فيما يبدو على ذراعها، دون أن تكشف عن وجهها.
ووثقت فيديو آخر من داخل المستشفى، دون أن تظهر، مبينة أنها حاولت تقويم زوجها طوال سنوات زواجها منه، وتضحيتها لأجله، لكنه ظل يرتكب نفس الأخطاء، ويقوم بضربها باستمرار، خاصة بعد شربه للكحول، بحسب قولها.
وأضافت إسراء العبيدي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبينة أنها مستعدة للتنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق، معلقة في ختام الفيديو: "كرامتي رح ترجعلي، لما أستلم ورقة طلاقي".