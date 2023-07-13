إسراء العبيدي تشكو تعرضها لـ"عنف زوجي"

أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج العراقية، إسراء العبيدي، عن تعرضها لعنف مستمر من قبل زوجها، مشددة على أنها على استعداد للتنازل عن حقوقها كافة مقابل الطلاق.

وفي مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، وهي تبدو منهارة، أكدت تعرضها للضرب المستمر الذي أوصلها للموت، وفق تعبيرها، وإصابتها بعدة كدمات.

ولاحقا، نشرت منشورا يوضح قيامها بحذف الفيديو، معللة ذلك أنها في طريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنف "الذي مورس عليها" من قبل زوجها.