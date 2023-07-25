لأغراض الصيانة.. وحدتان بمحطة زابوريجيا النووية في حالة إغلاق

أعلنت الإدارة التي عيَّنتها روسيا لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء، أن فرق الصيانة العاملة بالمحطة الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة وضعت اثنين من مفاعلاتها في حالة إغلاق.



وقالت الإدارة على تطبيق تيليجرام: "من أجل إجراء فحص فني مقرر لمعدات وحدة الطاقة رقم 5، قررت إدارة محطة زابوريجيا النووية تحويل الوحدة إلى حالة ‘الإغلاق البارد‘".