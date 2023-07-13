المغرب.. القضاء ينتصر لأم الضحية في قضية "الجريمة اللغز"
أسدل القضاء المغربي، يوم الأربعاء، الستار على قضية اختفاء الشاب التهامي بناني في قضية شكلت محور اهتمام رسمي وشعبي لأكثر من 15 عامًا.
وبدأت القصة في عام 2007 عندما خرج الطالب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عامًا، برفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهم، ولم يعد بعدها مطلقًا.
ووفق موقع "هسبرس" المحلي، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإدانة الشابَّين المتهمين الرئيسين في القضية، بالسجن النافذ 20 عامًا لكلّ منهما.
وحاول دفاع المتهمين في القضية، طوال أيام، دحض التهم المنسوبة إلى المتهمَين وتأكيد براءتهما من ذلك.
وقال محامو الشابين إن موكليهما تعرضا للظلم لاعتقالهما دون أدلة تدل على ارتكابهما جريمة قتل، لافتين إلى أنّ بناني "توفي" ولم يقتل، والموت قد يكون إما بحادثة أو جرعة مخدرات زائدة.
لكن ممثل الحق العام أكد قتل التهامي بناني، مبيّنًا أنه تم العثور على رأس الضحية مفصولًا عن جسده، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم.
وإثر ذلك، طالب نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بأقصى عقوبة بحق المتهمَين، المعتقلين على ذمة القضية، لتنتهي بذلك فصول واحدة من أكثر قضايا الاختفاء متابعة في المغرب.