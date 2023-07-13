المغرب.. القضاء ينتصر لأم الضحية في قضية "الجريمة اللغز"

أسدل القضاء المغربي، يوم الأربعاء، الستار على قضية اختفاء الشاب التهامي بناني في قضية شكلت محور اهتمام رسمي وشعبي لأكثر من 15 عامًا.

وبدأت القصة في عام 2007 عندما خرج الطالب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عامًا، برفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهم، ولم يعد بعدها مطلقًا.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإدانة الشابَّين المتهمين الرئيسين في القضية، بالسجن النافذ 20 عامًا لكلّ منهما.