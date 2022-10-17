الدوري المصري: الزمالك يبحث عن ثلاثية تاريخية.. والأهلي يريد استعادة الكبرياء مع كولر
سيتطلع الزمالك لإنجاز لا سابق له في تاريخه بالفوز بالدوري المصري لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، مستندًا مجددًا إلى خبرة المدرب جيسوالدو فيريرا وفاعلية لاعبه المتألق أحمد سيد "زيزو".
ويحظى البرتغالي المخضرم فيريرا بثقة الجماهير والإدارة لسجله المميز، فضلا عن مرونته وقدرته على تخطي الصعاب، خاصة بعد التتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي رغم رحيل لاعبين بارزين ومنع النادي من قيد صفقات جديدة.
وراهن فيريرا على لاعبين واعدين قليلي الخبرة لسد العجز بتشكيلته، بجانب مساعدة آخرين على الوصول لأعلى مستوياتهم، مثل: زيزو، والمدافع محمود حمدي "الونش"، ولاعب الوسط إمام عاشور، ليحسم لقب الدوري قبل ثلاث جولات من النهاية بعد عشرة انتصارات متتالية.
وكان الزمالك نشيطًا في سوق الانتقالات وضم العديد من اللاعبين البارزين، مثل: لاعبي الوسط نبيل عماد "دونجا" والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي وعمرو السيسي ومصطفى شلبي والمدافعين عمر جابر، لاعبه السابق، ومصطفى الزناري، والمهاجمين البنيني سامسون أكينيولا ويوسف حسن، واستعاد الحارس محمد صبحي بعد إعارة.
ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن فيريرا، قوله "سننافس على جميع البطولات؛ لأننا نملك الأدوات القادرة على حسم الألقاب، وسنركز بصفة خاصة على الاحتفاظ بلقب الدوري".
بقاء زيزو
اعتبر الزمالك تجديد عقد نجمه زيزو بمثابة صفقة جديدة بعد تكهنات رحيله إلى الدوري القطري.
ولعب زيزو، البالغ 26 عامًا، الدور الأبرز في نجاحات الزمالك الأخيرة، وخاصة في الدوري حيث سجل 19 هدفًا، ليحصد لقب هداف المسابقة، بجانب تقديم 14 تمريرة حاسمة.
وأظهر زيزو جاهزية للتألق في الموسم الجديد بعد تسجيل خمسة أهداف في دورين تمهيديين بدوري أبطال أفريقيا، منها ثلاثية أمام فلامبو بطل بوروندي.
وسيكون زيزو ورفاقه أمام تحديات مبكرة بعد أن أسفرت قرعة موسم 2022- 2023 عن مواجهات قوية متتالية، إذ يلعب في بداية المشوار أمام سموحة ثم يواجه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز وإنبي والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش على الترتيب.
وسيسعى فيريرا لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات السابقة بدوري الأبطال، وهي المسابقة التي تشكل تحديا آخر للفريق الأبيض.
وحقق الزمالك آخر ألقابه الخمسة في البطولة القارية في 2002 وخسر النهائي في 2016 و2020 بينما خرج من دور المجموعات في النسخة الماضية بعد مسيرة سيئة مع المدرب السابق باتريس كارتيرون.
ويتطلع فيريرا لإيجاد التوازن بين الدوري المحلي ودوري الأبطال بعد زيادة العمق بتشكيلته هذا الموسم.
كبرياء الأهلي
على صعيد آخر، طالب كثيرون الأهلي بإجراء ثورة تصحيح تشمل صفقات كثيرة لتجديد الدماء بعد موسم سيئ لأنجح أندية مصر وأفريقيا، لكنه اكتفى بتعديلات بسيطة على تشكيلته مع تعيين مدرب جديد معروف بقدرته على تطوير المواهب.
وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عقود، كما خسر نهائي كأس مصر من غريمه الزمالك الذي جمع بين اللقبين المحليين.
وعانى الأهلي من تخبط وتراجع للنتائج والأداء منذ رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في يونيو الماضي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم أنه قاد الفريق قبلها لتحقيق اللقب القاري في موسمين متتاليين.
وعين الأهلي المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش لكنه استغنى عنه بعد نحو شهرين فقط بعد عروض مهتزة، رغم أنه خاض المباريات الأخيرة بالدوري بلاعبي الصف الثاني وبعض الناشئين احتجاجا على التحكيم ومن أجل إراحة الصف الأول للموسم الجديد.
وأسند الأهلي المهمة للسويسري مارسيل كولر، مدرب منتخب النمسا السابق وفرق كولن وبوخوم بألمانيا وبازل السويسري، مكتشف مهاجم منتخب ألمانيا السابق لوكاس بودولسكي.
وخالفت إدارة الأهلي التوقعات واكتفت بثلاث صفقات فقط كبيرة لتعزيز الهجوم، إذ تم ضم البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي".
واعتبر الأهلي أن أزمة الموسم الماضي حدثت بسبب معاناة لاعبيه من الإرهاق والإصابات نتيجة ضغط المباريات، لذا لم يلجأ إلى إمدادات كبيرة واكتفى باستعادة لياقة نجوم الصف الأول.
وكانت بداية كولر مظفرة بالفوز على الاتحاد المنستيري 1-صفر في تونس و3-صفر في القاهرة بدور الـ32 بدوري الأبطال، قبل أن يستهل مشواره بالدوري المحلي أمام الإسماعيلي.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بعد مباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري "سيتجه تركيزنا من اليوم إلى بطولة الدوري فهي البطولة المفضلة للجماهير ونسعى لاستردادها وتعزيز رقمنا القياسي".
وهيمن الزمالك على اللقب في الموسمين الماضيين في حدث نادر بالمسابقة التي توج الأهلي بلقبها 42 مرة مقابل 14 لغريمه التقليدي.