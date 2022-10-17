الدوري المصري: الزمالك يبحث عن ثلاثية تاريخية.. والأهلي يريد استعادة الكبرياء مع كولر

سيتطلع الزمالك لإنجاز لا سابق له في تاريخه بالفوز بالدوري المصري لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، مستندًا مجددًا إلى خبرة المدرب جيسوالدو فيريرا وفاعلية لاعبه المتألق أحمد سيد "زيزو".

ويحظى البرتغالي المخضرم فيريرا بثقة الجماهير والإدارة لسجله المميز، فضلا عن مرونته وقدرته على تخطي الصعاب، خاصة بعد التتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي رغم رحيل لاعبين بارزين ومنع النادي من قيد صفقات جديدة.

وراهن فيريرا على لاعبين واعدين قليلي الخبرة لسد العجز بتشكيلته، بجانب مساعدة آخرين على الوصول لأعلى مستوياتهم، مثل: زيزو، والمدافع محمود حمدي "الونش"، ولاعب الوسط إمام عاشور، ليحسم لقب الدوري قبل ثلاث جولات من النهاية بعد عشرة انتصارات متتالية.

وكان الزمالك نشيطًا في سوق الانتقالات وضم العديد من اللاعبين البارزين، مثل: لاعبي الوسط نبيل عماد "دونجا" والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي وعمرو السيسي ومصطفى شلبي والمدافعين عمر جابر، لاعبه السابق، ومصطفى الزناري، والمهاجمين البنيني سامسون أكينيولا ويوسف حسن، واستعاد الحارس محمد صبحي بعد إعارة.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن فيريرا، قوله "سننافس على جميع البطولات؛ لأننا نملك الأدوات القادرة على حسم الألقاب، وسنركز بصفة خاصة على الاحتفاظ بلقب الدوري".