هل أحزمة المقاومة تبني العضلات حقا؟

في الغالب، لا تُعطى أحزمة المقاومة الأولوية في الأنظمة التدريبية، حيث يتبادر إلى ذهن الكثيرين تساؤلات عما إذا كانت هذه الأحزمة تبني العضلات بالفعل أم لا؟.

وفي تقرير لموقع "لايف ساينس" تجيب جينا رينج، المعالجة الرياضية على هذا التساؤل بـ“نعم، تستطيع أحزمة المقاومة بناء العضلات بنفس الطريقة التي تستخدم فيها الأوزان".

وأظهرت الدراسات أنه عند أداء تمارين المقاومة باستخدام الأحزمة، لا يوجد فرق إحصائي في المكاسب التي تم العثور عليها وبين المكاسب التي تم تحقيقها باستخدام حزام أو وزن.

أهمية أحزمة المقاومة لكبار السن

في الواقع، إذا كنت من كبار السن، فهناك سبب وجيه لاستخدامها فهي مفيدة بشكل خاص لكبار السن حيث يوجد دليل جيد على مكاسب القوة التي يقدمها التدريب بأحزمة المقاومة حسب أحدث الدراسات.

ويعد تدريب المقاومة مهمًا بشكل خاص لكبار السن، لأنه يساعد على تعويض الفقد الطبيعي لكثافة العظام والعضلات التي تأتي مع الشيخوخة.

ولأحزمة المقاومة مزايا كونها أقل تكلفة، وأسهل في التخزين وأكثر قابلية للحمل، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص للتدريبات المنزلية أو المساحات المفتوحة.

زيادة الحمل على العضلات لأفضل النتائج

يشرح خبراء أن المفتاح الأساسي لبناء العضلات هو الحمل الزائد التدريجي “فالشيء المهم هو الأداء: حيث إن العضلة التي تؤدي حركة بسهولة لن تحصل على تحسينات وإنما يمكنك زيادة الحمل على العضلات عن طريق زيادة المقاومة أو إبطاء الحركة أو كليهما.

ومن خلال هذه التقنية، تعتبر أحزمة المقاومة ممتازة لبناء القوة على مستوى المبتدئين وتنشيط العضلات.

ولكن، إذا كنت تتطلع إلى تجنيد مجموعات عضلية أكبر، أو تتدرب نحو مستويات أعلى من القوة، فمن الأفضل لك اختيار الأوزان الحرة.

ابدأ بالتدريج

ينصح خبراء باستخدام حزام مقاومة خفيف في البداية وبمجرد أن يصبح الأمر سهلاً، قم بزيادة مقاومة الشريط، وأكمل المزيد من التكرارات أو قم بإبطاء الحركة.

ويوضح خبراء أنه بإمكانك إدراج أحزمة المقاومة في أي برنامج لياقة بدنية تقريبًا، سواء كان ذلك كجزء من الإحماء، أو كأداة أثناء التمرين الرئيسي، أو كقطعة تكميلية لدعم تمارين وزن الجسم وفي النهاية، يعتبرها الخبراء أساسية من المعدات التي يجب مراعاتها في التدريبات المنزلية.