تدهور الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم

تدهورت الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه.

ووفق موقع "شربليتا" الفني، فقد تم بتر ساق الفنان "إبراهيم"، إلا أن صحته تراجعت وتوقفت كليته عن العمل، بينما تعمل كليته الأخرى بشكل ضعيف جدًّا.

ويحاول الأطباء إنقاذ الكلية الأخرى للفنان اللبناني، وكذلك إنقاذ ساقه الثانية من البتر.

وتعرَّض الفنان فادي إبراهيم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي إلى أزمة صحية، نتيجة إصابته بمرض السكري، ونقل على إثرها للمستشفى، قبل أن تدهور حالته الصحية.