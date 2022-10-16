الإنجليزي ريس جيمس يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

يغيب الظهير الأيمن الإنجليزي ريس جيمس عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر، بعدما أعلن ناديه تشيلسي ابتعاده عن الملاعب لثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض جيمس (22 عاما) للإصابة في الدقائق الأخيرة من فوز تشيلسي 2-صفر على ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وخرج من الملعب بعد تلقيه العلاج.

وقال تشيلسي في بيان: "بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة في مباراتنا خارج ملعبنا أمام ميلان، تلقى ريس العلاج على يد الجهاز الطبي لتشيلسي وزار الطبيب المتخصص".

وتابع: "وبعد مشاورات بين كل الأطراف، سيخضع ريس الآن لبرنامج إعادة تأهيل ومن المتوقع غيابه ثمانية أسابيع".