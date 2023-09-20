بعد إيقاف العلاج.. الفنانة جواهر تعود للكويت وعائلتها تناشد "الدعاء"

وكانت العائلة أكدت في وقت سابق "إيقاف العلاج عن جواهر الكويتية في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية، وتعذّر استجابتها له على ما يبدو".

وخرجت سيدة عبر حساب جواهر الكويتية في "سناب شات"، تؤكد فيه أن الفنانة جواهر عادت للكويت وأنها تحت الملاحظة في المستشفى.

وناشدت في الفيديو الذي بثته "الدعاء للفنانة الكويتية بالشفاء".