هندي يعيش بـ"رأسين" منذ 15 عامًا
عانى رجل هندي مدة 15 عامًا من حمله "رأسين" بسبب ورم كبير، أشبه بحجم الرأس، ما سبب له طوال تلك السنوات آلامًا شديدة في الرقبة، وصعوبة في النوم، كما أُصيب بالاكتئاب، وعانى من القلق، والخدر في اليدين، وأثَّر ذلك على قدرته على المشي.
ووفقًا لموقع "news9live"، أخبر المريض الأطباء أنه لاحظ لأول مرة وجود كتلة صغيرة على رأسه عندما كان عمره 24 عامًا، ومع مرور السنين، نما حجمها وأصبح كبيرًا، ليصبح بحجم رأسه تقريبًا، وبلغ قياسه 20 سم في 15 سم في 15 سم.
ومعظم هذه الأورام يكون حميدًا، ولكن بعضها يمكن أن يكون سرطانيًا، وقد يؤدي إلى مشاكل في التنفس، لكن لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، ولكن بحسب البحث، يمكن لطفرات الحمض النووي أن تشكل الورم.
ووفقًا للأطباء، فإنّ الجراحة وسيلة فعالة لعلاج الأورام الحميدة، ولكن قد يختار الأطباء عدم القيام بها إذا كانت لا تسبب أي إزعاج، لكن في حالة المريض الهندي، كان الورم كبيرًا جدًا لدرجة أنه بدأ يلحق الضرر بالجزء الخارجي من الجمجمة وسرعان ما وصل إلى العظم الداخلي أيضًا.
ونظرا، لأن ضغط الكتلة يمكن أن يدمر ما يصل إلى 4 سم من العظم الموجود في قاعدة الجمجمة، فقد كان هذا تحديًا للجراحين، حيث كانت الأوعية الدموية القريبة في الدماغ معرضة للخطر، وقال الأطباء إن خطوة واحدة خاطئة يمكن أن تكون قاتلة للمريض.
ومع ذلك، نجح الأطباء في إزالة الورم، وخياطة الرأس مرة أخرى، وتعافى المريض تمامًا.