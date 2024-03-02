هندي يعيش بـ"رأسين" منذ 15 عامًا

عانى رجل هندي مدة 15 عامًا من حمله "رأسين" بسبب ورم كبير، أشبه بحجم الرأس، ما سبب له طوال تلك السنوات آلامًا شديدة في الرقبة، وصعوبة في النوم، كما أُصيب بالاكتئاب، وعانى من القلق، والخدر في اليدين، وأثَّر ذلك على قدرته على المشي.

ووفقًا لموقع "news9live"، أخبر المريض الأطباء أنه لاحظ لأول مرة وجود كتلة صغيرة على رأسه عندما كان عمره 24 عامًا، ومع مرور السنين، نما حجمها وأصبح كبيرًا، ليصبح بحجم رأسه تقريبًا، وبلغ قياسه 20 سم في 15 سم في 15 سم.

ومعظم هذه الأورام يكون حميدًا، ولكن بعضها يمكن أن يكون سرطانيًا، وقد يؤدي إلى مشاكل في التنفس، لكن لا يزال العلماء غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، ولكن بحسب البحث، يمكن لطفرات الحمض النووي أن تشكل الورم.