الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أولد ترافورد" لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بصوت المعلق خليل البلوشي.