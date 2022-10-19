الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أولد ترافورد" لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بصوت المعلق خليل البلوشي.
ترتيب الفريقين
يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، وحقق الفريق 5 انتصارات وتلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.
ويقود مانشستر يونايتد المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ، وسجل الفريق 13 هدفا واستقبل 15 هدفا.
ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، وحقق الفريق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.
ويقود توتنهام المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي، وسجل الفريق 22 هدفا واستقبل 10 أهداف.
وفاز مانشستر يونايتد في آخر لقاء ضد توتنهام بنتيجة 3-2، ولم يفز توتنهام في آخر 3 مواجهات ضد المانيو منذ تغلبه بنتيجة 6-1 يوم الـ4 من أكتوبر 2020.
وواجه كونتي مانشستر يونايتد في 7 لقاءات فاز في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم، بينما واجه تين هاغ توتنهام مرتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.
أسلحة مانشستر يونايتد
يأمل مانشستر يونايتد تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبي للبريميرليغ.
وأكد تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه ينتظره اختبار صعب أمام منافس قوي بقيادة المدرب كونتي الذي سبق له التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا الإيطالي.
ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال وهاري ماغواير ودوني فان دي بيك وآرون بيساكا وبراندون ويليامز بسبب الإصابات.
ويقود تشكيلة مانشستر يونايتد حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه الرباعي رافايل فاران وليساندرو مارتينيز وديوغو دالوت ولوك شاو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره كريستيان إيريكسن وبرونو فرنانديز وفي الهجوم أنتوني وغادون سانشو وماركوس راشفورد.
أوراق توتنهام
يتطلع توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب مانشستر يونايتد في عقر داره خاصة أن المانيو تعادل في آخر لقاء ضد نيوكاسل وسيكون تحت ضغوط كبيرة لاستعادة الانتصارات.
وتحدث كونتي عن مباراة مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أنها مواجهة صعبة أمام تين هاغ الذي قدم مستويات طيبة مع أياكس الهولندي ويحظى بدعم الإدارة كما إنه يملك عناصر مهمة ومميزة في تشكيلة فريقه.
ويغيب عن صفوف "السبيرز" ريتشارليسون للإصابة وإيمرسون رويال للإيقاف.
ويعتمد توتنهام على تشكيلته التي تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه الثلاثي إيريك داير وكريستيان روميرو وبن دافيز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط يفيس بيسوما وبجواره رودريغو بينتاكور وبيير هويبرغ ويمينا مات دوهيرتي ويسارا بن دافيز وفي الهجوم هاري كين وهيونغ مين سون.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن اللقاء سيكون حماسيا لأن كل مدرب يملك هذا العنصر في أسلوب إدارته للمباراة ويحاول حصد النقاط الثلاث.
وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يراهن بصورة كبيرة على قدرات أنتوني وراشفورد في هجوم مميز لكتيبة المدرب تين هاغ، ولكن توتنهام يعتمد على خبرات كين وسون وهما ثنائي رائع.