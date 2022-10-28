ريال مدريد يتحرك سريعًا لضم الموهبة البرازيلي إندريكي بعد اهتمام كبار أوروبا

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد يستهدف أن يكون الشاب البرازيلي إندريكي فيليب موريرا دي سوزا، لاعب بالميراس، والشهير باسم إندريكي، البالغ من العمر 16 عامًَا، مهاجمه القادم رغم أنه لفت انتباه أكبر الأندية في أوروبا.

وسجل اللاعب الشاب في ظهوره الرابع فقط مع النادي الأكثر نجاحًا في الدوري البرازيلي، ومن المقرر أن يلعب دورًا رئيسًا في سعي بالميراس للفوز بلقب الدوري للمرة 11.

ورغم أنه في السادسة عشرة من عمره فقط لكنه قد يبدو شابًا بشكل غير عادي، إلا أن كرة القدم الحديثة يهيمن عليها اللاعبون الأصغر سنًا مثل إرلينغ هالاند، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو جويس، وأنسو فاتي، وكيليان مبابي، مع توقعات كبيرة لهم على الرغم من أن كلًا من هؤلاء اللاعبين قد ارتقى إلى المستوى المطلوب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إندريكي يرغب في اللعب لريال مدريد رغم اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة بالتعاقد معه عندما يكمل عامه الثامن عشر.

وأظهر كل من ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، اهتمامًا باللاعب على الرغم من أن العملية كانت "إذا لم نتعاقد معه، سيقوم فريق آخر بذلك"، إذ إن تحرك النادي الفرنسي وكذلك مانشستر سيتي دفع النادي الملكي لتسريع العملية وقد يتعاقد معه بشكل مؤجل لينتقل رسميًا للنادي في 2024.

بينما قدم باريس سان جيرمان بالفعل عرضًا بقيمة 20 مليون يورو، كان ريال مدريد أكثر حذرًا، لكنه استقبل والدي إندريكي في ملعب سانتياغو برنابيو وأرسل منذ ذلك الحين الكشافين لمشاهدته يلعب في البرازيل.

ومع ذلك، فإن أي حركة للاعب يجب أن تنتظر حتى عام 2024، مع قواعد النقل التي تنص على أن يكون عمر اللاعب 18 عامًا على الأقل عند الانتقال دوليًا.