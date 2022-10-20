وفاة مشجع في ملعب أنويتا.. وكريم بنزيما يوقف اللعب لإنقاذ مشجعة في مباراة إلتشي ضد ريال مدريد

توفي مشجع لنادي ريال سوسيداد بعد إصابته بأزمة صحية في ملعب أنويتا قبل لقاء الفريق أمام ريال مايوركا برسم الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتأخرت بداية اللقاء مدة 13 دقيقة بعد إصابة المشجع أوردين توكسوري البالغ من العمر 75 سنة بأزمة صحية، وتدخل الطاقم الطبي للملعب لإسعافه ونقله لمركز صحي لكنه توفي حسب بيان لنادي ريال سوسيداد.

وفاز ريال سوسيداد على ريال مايوركا 1-0 وأهدى الفريق الفوز للمشجع المتوفي مقدما تعازيه لعائلته.

وصعد ريال سوسيداد للمركز الثالث برصيد 22 نقطة بعد الفوز على ريال مايوركا محققا فوزه الخامس على التوالي.