وفاة مشجع في ملعب أنويتا.. وكريم بنزيما يوقف اللعب لإنقاذ مشجعة في مباراة إلتشي ضد ريال مدريد
توفي مشجع لنادي ريال سوسيداد بعد إصابته بأزمة صحية في ملعب أنويتا قبل لقاء الفريق أمام ريال مايوركا برسم الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وتأخرت بداية اللقاء مدة 13 دقيقة بعد إصابة المشجع أوردين توكسوري البالغ من العمر 75 سنة بأزمة صحية، وتدخل الطاقم الطبي للملعب لإسعافه ونقله لمركز صحي لكنه توفي حسب بيان لنادي ريال سوسيداد.
وفاز ريال سوسيداد على ريال مايوركا 1-0 وأهدى الفريق الفوز للمشجع المتوفي مقدما تعازيه لعائلته.
وصعد ريال سوسيداد للمركز الثالث برصيد 22 نقطة بعد الفوز على ريال مايوركا محققا فوزه الخامس على التوالي.
وتوقفت مباراة إلتشي وريال مدريد لفترة دامت 5 دقائق بعد إصابة إحدى المشجعات بأزمة صحية في الشوط الثاني حيث تدخلت قوات الطوارئ الطبية في الملعب وتم إسعافها.
وأخرج الفرنسي كريم بنزيما الكرة خارج الملعب في الشوط الثاني مشيرا للحكم بكون حالة في المدرجات تحتاج لتدخل طبي؛ ما دفع الحكم لتوقيف المباراة لفترة قصيرة قبل أن يستكمل اللقاء بعد تأكده من إسعاف مشجعة فريق إلتشي والتي كانت ترتدي قميص الفريق.
وفاز ريال مدريد على إلتشي 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني محققا الفوز التاسع في الموسم مقابل تعادل وحيد ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد 15 لقاء في كل المسابقات حقق خلالها 13 فوزا وتعادلين.