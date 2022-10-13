صحف رياضية: ضربة قاضية لبرشلونة.. وريال مدريد يمكنه جمع هالاند ومبابي عام 2024
شكلت نتائج الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي شهدت تعادل برشلونة أمام إنتر ميلان 3-3 وتأهل بايرن ميونخ ونابولي لدور الـ 16 وفوز أولمبيك مارسيليا وليفربول وتوتنهام وتألق المصري محمد صلاح، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.
كما اهتمت الصحف بتطورات رغبة الفرنسي كليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ومباريات الخميس في دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 3-3 أمام إنتر ميلان وتعقد مهمته في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" على شفا كارثة كل عام".
الصحيفة اهتمت بالنجم الفرنسي كليان مبابي وقضية رحيله عن باريس سان جيرمان وكتبت: " 400 مليون يورو وفيتو ضد ريال مدريد ".
كما اهتمت الصحيفة بتعادل أتلتيكو مدريد سلبيا أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وكتبت :" لنفكر في بروج".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال في دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
سبورت
ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 3-3 أمام إنتر ميلان وتعقد وضعيته في التأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" العيش في معجزة ".
كما تحدثت عن فوز بايرن ميونخ على فيكتوريا بلزن 4-2 وكتبت :" بايرن ميونخ يتجه لحسم المركز الأول".
الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد سلبيا أمام كلوب بروج وكتبت :" وضعية أتلتيكو مدريد تتعقد بسبب غياب الأهداف".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 3-3 أمام إنتر ميلانو في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" ضربة قاضية".
الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد وكلوب بروج 0-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :" فريق دييغو سيميوني على شفا الهاوية ".
كما اهتمت بلقاءات ريال بيتيس – روما وريال سوسيداد – شيريف في دور المجموعات للدوري الأوروبي.
آس
ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام إنتر ميلانو 3-3 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" على شفا كارثة ".
كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد وكلوب بروج 0-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :" لا يزال أكثر صعوبة".
الصحيفة اهتمت بكليان مبابي وإيرلينغ هالاند ورغبة ريال مدريد في التعاقد معهما وكتبت :" هالاند ومبابي في الإمكان صيف 2024 ".
كما اهتمت بلقاءات ريال بيتيس – روما وريال سوسيداد – شيريف في الدوري الأوروبي وأوستريا فيينا – فياريال في دوري المؤتمر الأوروبي.
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 7-1 على غلاسكو رينجرز وهاتريك المصري محمد صلاح وكتبت :" رائع صلاح " و " محمد صلاح هاتريك في 6 دقائق الأسرع في تاريخ دوري الأبطال ".
كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام على فرانكفورت 3-2 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :" ثنائية من سون في القمة ".
الصحيفة اهتمت بصراع كريستيانو رونالدو مع الاتحاد الإنجليزي وكتبت :" رونالدو مستعد للقتال مع الاتحاد الإنجليزي " .
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على سبورتينغ لشبونة 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" لشبونة في يدهم ".
الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان وكتبت :" المتصيدون للدراما " .
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديل سبورت
ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلانو وبرشلونة 3-3 في الكامب نو برسم دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" ليلة سحرية في دوري الأبطال، صرخة إنتر ميلان ".
كما اهتمت الصحيفة بفوز نابولي على أياكس 4-2 وتأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" تأهل نابولي السوبر ".