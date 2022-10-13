صحف رياضية: ضربة قاضية لبرشلونة.. وريال مدريد يمكنه جمع هالاند ومبابي عام 2024

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 3-3 أمام إنتر ميلان وتعقد مهمته في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" على شفا كارثة كل عام".

الصحيفة اهتمت بالنجم الفرنسي كليان مبابي وقضية رحيله عن باريس سان جيرمان وكتبت: " 400 مليون يورو وفيتو ضد ريال مدريد ".

كما اهتمت الصحيفة بتعادل أتلتيكو مدريد سلبيا أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وكتبت :" لنفكر في بروج".

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال في دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.