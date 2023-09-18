طائرة قطرية وصلت إلى إيران لنقل السجناء الأمريكيين الخمسة‎

وصلت طائرة قطرية اليوم الاثنين إلى إيران لنقل السجناء الأمريكيين الخمسة‎، بعد أن أبلغت قطر طهران وواشنطن بأن 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية تمّ تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدولة الخليجية، في إطار اتفاق أمريكي إيراني يشمل تبادل محتجزين بوساطة من الدوحة.

وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة لوكالة "فرانس برس": "أبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر".

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن يغادر 5 مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية كانوا مسجونين في إيران إلى الدوحة ومنها إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ستطلق الولايات المتحدة سراح 5 إيرانيين محتجزين لديها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن اثنين سيعودان لإيران بينما سيبقى اثنان في الولايات المتحدة بناء على طلبهما وسينضم الخامس لأسرته في دولة ثالثة.

ومن شأن الاتفاق، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في العاشر من أغسطس/ آب أن يزيل مصدرًا كبيرًا للتوتر بين واشنطن وطهران رغم أن الجانبين لا يزالان على خلاف شديد بشأن قضايا تمتد من طموحات إيران النووية ونفوذها في أنحاء المنطقة إلى العقوبات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها تعمل مع كل الأطراف المعنية بالاتفاق "لضمان مضي جميع الإجراءات بشكل سلس حتى تُحل بصورة نهائية"، بحسب ما أوردته رويترز.