إحالة المتهمين بقتل الجنرال اليمني إلى محكمة الجنايات‎

قررت النيابة العامة في مصر إحالة المتهمين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن بن جلال العبيدي، إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجريمة أخرى وهي السرقة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت الأسبوع الماضي، هويات المتهمين بقتل العبيدي، الذي عُثر عليه مقتولاً داخل شقته في العاصمة القاهرة، مؤكدة أن التحقيق الأولي كشف أن السرقة كانت الدافع وراء الجريمة.

وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان عبر "إكس"، أن أجهزتها وتحرياتها تمكنت من ضبط 4 متهمين، قالت إنهم أقروا بارتكاب الجريمة، بعد أن تعرّف اثنان منهم على المجني عليه، واتفقا على سرقته بمساعدة الآخرين.

وقالت الوزارة: "استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء الجمعة الـ16 من فبراير/شباط الجاري، وقاما بدسّ أقراص منوّمة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكن الاثنان الآخران من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهما فاعتديا عليه وكبلاه وأسقطاه أرضًا ما أدى لوفاته".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكن المجني عليه، إذ استخدموها للفرار.

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الأسلحة المستخدمة في الجريمة، والمسروقات، والسيارة المستأجرة.