معرض الكويت للكتاب ينطلق بشعار "شغفك له كتاب"

انطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته السادسة والأربعين، اليوم الأربعاء، تحت شعار (شغفك له كتاب) بمشاركة 29 دولة و486 دار نشر تعرض 171 ألف عنوان.

ويقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بتنظيم المعرض، الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

ويشارك في المعرض 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية، ويضم 11 ألف عنوان لكتب جديدة من إصدارات 2023.

ويحتفي المعرض هذا العام بالشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر (1917 -1951)، إذ قام المؤدي حسين دشتي بتجسيد شخصيته على أرض الواقع، بزيه المعروف ونظارته وعصاه ومسبحته، متجولًا في جنبات المعرض يصافحه الزوار ويلتقطون معه الصور.

ويضم المعرض أنشطة أخرى منها (العازفون الهواة) و(جدارية الفنانين) و(أنت نجم الغلاف) و(المجلس في صورة) وألعاب تفاعلية وتصفح الإصدارات الأولى، بالإضافة لمناظرة النشر الورقي والإلكتروني ومسابقة جوائز الطلبة المبدعين.

وشخصية معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام هو الناقد والمترجم السعودي سعد البازعي، الذي ستقام له جلسة حوارية مساء اليوم.