كريم بنزيما يتحدث عن مبابي وكريستيانو رونالدو و3 أحلام راودته في الصغر

وقال قائد ريال مدريد حول الكرة الذهبية: " إنها جائزة حلمت بها منذ أن كنت صغيرًا. تشعر عائلتي بأشياء لا أستطيع إخبارك عنها، بأشياء عميقة في قلبي. إنها كرة ذهبية للأشخاص الذين لطالما كانوا معي، ولهذا السبب هي كرة الشعب".

وتحدث كريم بنزيما عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، وتأثير مغادرته على تطور مستواه، وقال :" تشرفت باللعب معه، إنه وحش. في اليوم الذي غادر فيه، دخل في رأسي الطموح في أن يكون أكبر. منذ مغادرته كنت متحمسًا للقيام بالمزيد من الأشياء على أرض الملعب".

وأضاف حول خصائصه وجمعه بين زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلي رونالدو :" هل أنا مزيج من رونالدو وزيدان؟ أحاول الحصول على أشياء من كليهما".

والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان من المفترض أن يحضر حفل الكرة الذهبية بحسب وسائل إعلام عالمية لدعم زميله السابق كريم بنزيما، لكنه غاب لأسباب مجهولة واحتل المركز رقم 20 في ترتيب هذه السنة، وهو أسوأ ترتيب في مسيرته في الجائزة التي ترشح لها 18 مرة، وهو رقم قياسي.

وتحدث قائد ريال مدريد عن البداية السيئة هذا الموسم حيث لم يظهر بمستوى الموسم الماضي قائلا :"وصلت متأخرًا لفترة الإعداد، بعد إصابة استمرت لمدة شهر. لقد أهدرت وقتًا وأحتاج إلى وقت للوصول إلى أعلى مستوى، كان لدي ثقة وقناعة وأعلم أنني سأذهب شيئًا فشيئًا لأحقق مثل العام الماضي".

وعلق الفائز بالكرة الذهبية على احتلال ريال مدريد المركز الثالث في جائزة أفضل ناد في الموسم وقال :" بالنسبة لي، ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم".

وأضاف حول أحلامه حين كان صغيرا :" راودتني 3 أحلام، أن أشتري بيتا لأمي، وألعب لريال مدريد، وأفوز بالكرة الذهبية".