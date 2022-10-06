الشرطة الإندونيسية توجه اتهامات إلى 6 أشخاص في كارثة الاستاد

قال قائد الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، إن ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث التدافع في مباراة لكرة القدم، مطلع الأسبوع، تسبب في مقتل 131 شخصا على الأقل.

وأبلغ ليستيو سيجيت برابو مؤتمرا صحفيا بأن منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات وربما توجه اتهامات إلى آخرين.