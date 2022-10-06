ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث تدافع في مباراة لكرة القدم بإندونيسيا.
ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث تدافع في مباراة لكرة القدم بإندونيسيا.

الشرطة الإندونيسية توجه اتهامات إلى 6 أشخاص في كارثة الاستاد

منظمو المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات وربما توجه اتهامات إلى آخرين.
رويترز
رويترز

قال قائد الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، إن ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث التدافع في مباراة لكرة القدم، مطلع الأسبوع، تسبب في مقتل 131 شخصا على الأقل.

وأبلغ ليستيو سيجيت برابو مؤتمرا صحفيا بأن منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات وربما توجه اتهامات إلى آخرين.

وبحسب رئيس الشرطة الإندونيسية، فإن 6 أشخاص يشتبه في اتخاذهم قرارات تسببت في كارثة الاستاد.

رياضة
كرة القدم
كارثة اندونيسيا
إرم نيوز
www.eremnews.com