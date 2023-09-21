وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي

توفي الفنان والمسرحي الأردني خالد الطريفي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 68 عامًا، وفق حسابات إعلامية وفنية.

وخالد الطريفي من مواليد مدينة الزرقاء العام 1955، وحصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد العام 1979.

وامتهن تدريس فن التمثيل في الأردن العام 1983، ثم عمل كمحاضر غير متفرغ.