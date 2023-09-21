وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي
توفي الفنان والمسرحي الأردني خالد الطريفي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 68 عامًا، وفق حسابات إعلامية وفنية.
وخالد الطريفي من مواليد مدينة الزرقاء العام 1955، وحصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد العام 1979.
وامتهن تدريس فن التمثيل في الأردن العام 1983، ثم عمل كمحاضر غير متفرغ.
أدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في هيئتها الإدارية، وعضو في لجان وهيئات ومؤسسات، منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني.
وللفنان الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية، كان آخرها مشاركته بطولة مسلسل "زين" العام 2013، كما نال العديد من الجوائز المحلية والعربية.